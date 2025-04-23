TBMM 105. Yılını Kutluyor

(TBMM) - TBMM'nin açılışının 105. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclis'te düzenlenen resepsiyonla kutlanıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta okunan Can Atalay kararına ilişkin, "Çalışmama kararı almış olan bir Meclis'te zaten oturum bitmiştir. Dolayısıyla böyle bir hükmün orada okutulmuş olması yok hükmündedir. Dolayısıyla önümüze bakacağız ve gerekli adımları atacağız" dedi.

TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 105. yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyon devam ediyor. Tebrikleri kabul eden Meclis Başkanı ardından misafirlerle sohbet etti. Gazetecilerin, Genel Kurul'da Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından Can Atalay kararının okutulmasına ilişkin sorusuna Kurtulmuş, şu yanıtı verdi:

"TBMM Başkanvekilleri aslında TBMM Başkanı adına Meclis'i yönetirler ve nasıl yönetecekleri de içtüzüğükte çok detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Meclis Başkanı da Başkanvekilleri de kendi kafalarına göre Meclis'i yönetemez. Bunun kuralı var. Özellikle Meclis'e Başkan adına gönderilecek metinler ilgili içtüzük maddesi gereğince Meclis'e gönderilir. Eğer böyle bir madde gönderilmemişti. Zaten hele hele o gün özel bir gündemle toplanmış olan ve Allah sağlık versin Sırrı Beyi düşünerek toplanmama, çalışmama kararı almış olan bir Meclis'te zaten oturum bitmiştir. Dolayısıyla böyle bir hükmün orada okutulmuş olması yok hükmündedir. Dolayısıyla önümüze bakacağız ve gerekli adımları atacağız. "