TBMM Başkanı Kurtulmuş, Üsküdar\'da cenazede Cevat Özkaya\'yı hayırla anacağını söyledi

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden Pınar Yayınları'nın kurucularından yayımcı ve yazar Cevat Özkaya'nın cenaze törenine katıldı.

Pınar Yayınları'nın kurucularından yayımcı ve yazar Cevat Özkaya için Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nden cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fikir dünyamızda derin izler bırakan, yayıncılığı yalnızca bir meslek değil, inandığı değerleri gelecek nesillere taşımanın bir yolu olarak gören Cevat kardeşimizi, samimi dostluğu ve örnek şahsiyetiyle daima hayırla yad edeceğiz. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin" ifadesini kullandı.