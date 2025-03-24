TBMM'de İftar ve Önemli Açıklamalar - Son Dakika
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TBMM'de İftar ve Önemli Açıklamalar

TBMM Başkanı iftar yapacak, Merkez Bankası ve TÜİK önemli verileri açıklayacak.

24.03.2025 00:16
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6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis personeliyle iftarda bir araya gelecek.

(TBMM/19.11)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Lapseki Çarşı Meydanı'nda partisinin düzenleyeceği iftar programına katılacak.

(Çanakkale/19.36)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2018-2022 dönemine ilişkin "İl Seviyesinde Beşeri Kalkınma Endeksi" verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valilik ziyaretinin ardından, Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" Konferans- Gençlik Buluşması'na, İstasyon Camii ve Hacı Halis Türüt Camii ile Hacı Aras Camii ve Kapaklı İlçe Müftülüğü Hizmet Binası ve Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu açılışlarına katılacak.

(Tekirdağ/10.30/11.00/13.30/15.30/16.50/17.30)

SPOR

1- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonu Rize'de başlayacak. İlk gün yarı finalde Halkbank-İstanbul Gençlikspor ve Fenerbahçe Medicana-Arkas Spor maçları oynanacak.

(Rize/13.00/15.30)

2- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 21. haftası, Spor Toto- İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla sona erecek.

(Ankara/20.00)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM'de İftar ve Önemli Açıklamalar - Son Dakika

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