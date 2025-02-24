TBMM'de Önemli Toplantılar - Son Dakika
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TBMM'de Önemli Toplantılar

Bugün TBMM'de çeşitli toplantılar ve etkinlikler gerçekleştirilecek, siyasette önemli gelişmeler yaşanacak.

24.02.2025 00:16
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6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Maarif Vakfı 15. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı ile İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından Sütlüce Yerleşkesi'nde düzenlenen "Küresel Sistem Arayışı ve Türkiye" başlıklı konferansa katılacak.

(İstanbul/10.00/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşecek, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM himayelerinde Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı ile Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu tarafından Hocalı Soykırımı Fotoğraf Sergisi ve Anma Programı gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticaret Bakanlığı Ahi Esnaf Berat Sunumu" programına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistikleri ile şubat ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- Almanya'da 23 Şubat'ta yapılan genel seçimlerin sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.

(Berlin)

3-? ? İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2025 Yılı Ramazan Ayı Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 25. haftası, Galatasaray- Fenerbahçe derbisiyle tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Yunanistan ile oynanacak ikinci maç öncesi Pendik Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, ay-yıldızlı ekip müsabaka öncesi son antrenmanını burada yapacak.

(İstanbul/17.30/18.00)

3- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftası, Fenerbahçe Medicana-Zerenspor müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.00)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-DEPSAŞ Enerji müsabakası oynanacak.

(Trabzon/13.00)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM'de Önemli Toplantılar - Son Dakika

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