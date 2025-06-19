TBMM'de Süper İzin Gerginliği - Son Dakika
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TBMM'de Süper İzin Gerginliği

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19.06.2025 12:10
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TBMM\'de Süper İzin Gerginliği
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Süper İzin torba kanunu görüşmeleri öncesi muhalefet ve aktivistler arasında gerginlik yaşandı.

(TBMM) - Enerji, ulaşım ve madencilik gibi sektörlerde yatırım süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan, zeytinlikleri madencilik faaliyetlerine açacak olması nedeniyle eleştirilen ve kamuoyunda "Süper İzin" olarak anılan torba kanun teklifi görüşmeleri öncesinde aktivistlerin komisyona alınmamasına muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. Milletvekillerinin komisyon kapısında beklediği sırada içeri girmeye çalışan Komisyon Başkanı Mustafa Varank ile CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal arasında fiziksel müdahaleye varan tartışma yaşandı.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda enerji, ulaşım ve madencilik gibi sektörlerde yatırım süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan, zeytinlikleri madencilik faaliyetlerine açacak olması nedeniyle eleştirilen ve kamuoyunda "Süper İzin" olarak anılan torba kanun teklifinin görüşmeleri başlamadan önce gerginlik yaşandı.

Çevre aktivistleri ve hukukçuların komisyona Meclis polisi tarafından listede adı olmadığı gerekçesiyle alınmaması üzerine muhalefet milletvekilleri polisin tutumuna tepki gösterdi. Komisyon Başkanı Mustafa Varank'ı salon kapısında karşılayan CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ile Varank arasında tartışma yaşandı. Varank, "Burada  toplantı yapacağız. Buradaki düzeni sağlamak zorundayım. Burası bölücülük yapma yeri değil. Çık şuradan, terbiyesizliğe bak" dedi. Varank, salona girmek istediğini belirterek kapıda bekleyen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ı itti. İkili arasındaki itişme diğer milletvekillerinin de tartışmaya girmesinin ardından büyüdü. Sarıbal da Varank'a "Tam bir ahlaksızsın sen" diye bağırdı.

Varank ile salona girmek isterken muhalefet milletvekillerini iten AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ile CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı arasında da sözlü gerilim yaşandı. Varank ile birlikte salona girmek isteyen AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ile CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı da gerginlik yaşadı. Arpacı, Hatipoğlu'na "Sen bir milletvekiline nasıl yumruk atarsın? Geç, otur yerine" diye tepki gösterdi.

Salon kapısında gerginlik devam ederken komisyon dışında kalan ziyaretçiler de Komisyon Başkanı ve polisin tavrına tepki gösterdi. Muğla'nın İkizköy ilçesinden gelen çevre aktivistleri de komisyon binası önünde oturma eylemine başlayarak karara tepki gösterdi.

Aktivistlerin salona alınmamasına ilişkin tartışma komisyonda da devam ederken DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, aktivistlerin salona alınmamasına ve polisin sert müdahalesine maruz kalmasına tepki gösterdi. Başkan Varank'ın kararını muhalefet milletvekilleri sıralara vurarak protesto etti. Varank'ın muhalefet milletvekillerine "Komisyon üyesi olmayan milletvekilleri danışmanlarını çıkartırsa ben de onların yerine ziyaretçileri alırım" demesi üzerine CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Ben milletvekili olarak çıkıyorum. Benim yerime bir vatandaşı alın. Burada konuşmasından niye korkuyorsunuz" dedi.

Kaynak: ANKA

Mustafa Varank, Madencilik, Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Ulaşım, Çevre, Hukuk, Son Dakika

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