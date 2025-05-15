TBMM'de TRT Düzenlemesi Kabul Edildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, TRT ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenlemelerin yer aldığı 208 Sıra Sayılı Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 10 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi.

TRT ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenlemelerin yer aldığı 208 Sıra Sayılı Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 10 maddeden oluşan birinci bölümü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Birinci bölümün kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi 20 Mayıs Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

"Kamu hizmeti değil, siyasal çıkar düzeni"

Kanun teklifine ilişkin söz alan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TRT'nin kamu yayıncısı olmasına rağmen tarafsızlık ilkesini çiğnemesini eleştirerek şöyle konuştu:

"Bugün yine alışıldık bir tabloyla karşı karşıyayız. Anayasa Mahkemesi bir düzenlemeyi iptal ediyor, saray iktidarı noktasına virgülüne dokunmadan aynı düzenlemeyi tekrar Meclis'e getiriyor; bu, yalnızca bir hukuki inat değil anayasal denetimi yok sayan, yargı kararlarını hiçe sayan bir yönetim anlayışıdır. Yasanın en dikkat çeken başlıklarından biri TRT'ye ilişkin düzenlemelerdir. Halkın vergileriyle finanse edilen TRT anayasal olarak tarafsız olmak zorundadır ancak bugün TRT milyarlarca lira kamu kaynağıyla besleniyor ama muhalefetin sesi ekranlara yansımıyor. AKP Genel Başkanı'na 32 saat ayrılırken Genel Başkanı'mız Özgür Özel'e 32 dakika bile yer verilmemektedir. Şimdi de TRT Kamu İhale Yasası kapsamı dışına çıkarılıyor yani kamu kaynağı artık kapalı kapılar ardında kullanılabilecek. Adı kamu hizmeti değil, siyasal çıkar düzenidir.

Personel alımları da aynı keyfilikte devam ediyor; sınav yok, liyakat yok, şeffaflık yok; yönetim kurulu istediğini alıyor, maaşları da kendisi belirliyor. Üstelik kamuya alımda 35 yaş gibi keyfi sınırlar uygulanırken TRT'ye sınavsız ve ayrıcalıklı atamalar sürüyor. Bir yandan yaş bahanesiyle genç kamu dışına itilirken diğer yandan partizan kadrolaşma devam ediyor. Bunun adı adalet değil, çifte standart rejimidir. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu da adım adım işlevsizleştirilmektedir. Kamu personel sistemi parçalanıyor, kariyer ilkesi rafa kaldırılıyor. Bu sebeplerle biz bu teklifin karşısındayız. Ancak bizim iktidarımızda TRT'yi yeniden kamu kurumu yapacağız, kamu işe alımlarında liyakati esas göreceğiz. Bu ülkenin kurumları torpille değil, adaletle yönetilecek yani sarayın saltanatına karşı halkın düzenini kuracağız."