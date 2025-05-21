TBMM'de Yeni Grup Yönetimleri Seçilecek - Son Dakika
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TBMM'de Yeni Grup Yönetimleri Seçilecek

21.05.2025 18:43
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TBMM, yeni Başkanlık Divanı ve grup yönetimlerini belirlemek için Cuma toplantısı yapacak.

(TBMM) - TBMM'de partiler, 28'inci Yasama Yılı'nın ikinci yarısında görev yapacak grup yönetimleri ile TBMM Başkanlık Divanı'nı belirlemeye hazırlanıyor. CHP, Cuma günü yapacağı kapalı grup toplantısında, TBMM Başkanvekilliği ve katip üyelikleri için seçim yapacak. Mevcut TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın Tekin Bingöl ve Gürsel Erol da TBMM Başkanvekilliği için aday oldu.

TBMM'de Meclis Başkanı, Başkanlık Divanı üyeleri, partilerin grup başkanvekilleri ve ihtisas komisyonları üyelikleri, Meclis İç Tüzüğü'ne göre 2 yıllık görev süreleri tamamlandığı için yeniden belirlenecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresi 7 Haziran 2025'te sona eriyor. Mevzuata göre, TBMM Başkanlığı için bir yasama döneminde iki kez seçim yapılıyor. İlk seçilen Meclis Başkanı'nın görevi 2 yıl sürüyor. Daha sonra seçilen başkan ise yasama dönemi sona erinceye kadar görevine devam ediyor. TBMM kulislerinde Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanlığına devam edeceği görüşü hakim.

Partileri temsil eden TBMM Başkanvekilleri ile idare amirleri ve katip üyelerden oluşan Başkanlık Divanı da ikinci dönem için yeniden belirlenecek.

Halen AK Parti adına Bekir Bozdağ, CHP adına Gülizar Biçer Karaca, MHP adına Celal Adan TBMM Başkanvekili olarak görev yürütüyor. DEM Parti adına ise bir süre önce hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder TBMM Başkanvekilliği yapıyordu.

CHP, Cuma günü yapacağı kapalı grup toplantısında, TBMM Başkanvekilliği ve katip üyelikler için seçim yapacak. Gülizar Biçer Karaca yeniden aday olurken, Tekin Bingöl ile Gürsel Erol da TBMM Başkanvekilliği için adaylıklarını açıkladı.

Bu arada halen Asu Kaya, Elvan Işık Gezmiş ve Sibel Suiçmez tarafından yürütülen katip üyelikler için yeni isimler belirleneceği, yeni katip üyelerin tümünün kadın üyelerden oluşması görüşünün ağırlık kazandığı öğrenildi.

Öte yandan AK Parti ile MHP'nin mevcut grup başkanvekillerinin görevlerine devam etmesinin öngörüldüğü, İYİ Parti'nin ise seçimle belirlemeyi planladığı ifade ediliyor.

DEVA, Saadet ve Gelecek partilerinden oluşan Yeni Yol Grubu'nda ise katip üyeler, 1'er yıl için partiler arasında sırasıyla değişiyor. Şu anda Başkanlık Divanı'nda Gelecek Partisi'nden Mustafa Bilici Katip Üye olarak görev yapıyor. Bilici, bir yılı doldurduktan sonra yerine DEVA partisinden, üçüncü yıl için ise Saadet Partisi'nden üye belirlenecek. Grup Başkanlığı da partiler arasında birer yıl süreli döngüyle yürütülecek.

Kaynak: ANKA

Gülizar Biçer Karaca, Tekin Bingöl, Gürsel Erol, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de Yeni Grup Yönetimleri Seçilecek - Son Dakika

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