Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim - Son Dakika
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Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Ben, Filistin liderliğindeki kardeşlerimle Gazze'ye gitme kararı aldım, bunu yapacağım. Bütün gücümle bunu gerçekleştireceğim. Bunun bedeli hayatımız da olsa benim hayatım Gazze'deki bir çocuğun hayatından daha değerli değildir" ifadelerini kullandı.

15.08.2024 15:49
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şeref konuğu olarak milletvekillerine seslenen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yakın zamanda Gazze'ye gideceğini belirtti.

"YA ZAFER YA ŞAHADET"

"Önümüzde başka bir çözüm kalmadı" diyen Abbas, "Ben, Filistin liderliğindeki kardeşlerimle Gazze'ye gitme kararı aldım, bunu yapacağım. Bütün gücümle bunu gerçekleştireceğim. Bunun bedeli hayatımız da olsa benim hayatım Gazze'deki bir çocuğun hayatından daha değerli değildir. Bizler İslam'ın hükmünü uyguluyoruz: Ya zafer ya şehadet... Burada bu makamda uluslararası bir platformda konuşuyorum. Bütün Arap ve İslam liderlerini, BM yetkililerini bu insani görevi birlikte yerine getirmeye çağırıyorum. Amaç barış işe bunu yapalım diyoruz. Güvenlik kuruluna da çağrıda bulunuyorum; uygulanmayan 80 kararı veren kurula sesleniyorum: Bizler Gazze'den sonra Kudüs-ü Şerif'e yöneleceğimizi söylemek istiyorum. Ebedi başkentimize gideceğim" ifadelerine yer verdi.

Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim

"BM'DE TAM ÜYELİĞİ ELDE ETMEK İSTİYORUZ"

Açıklamasının devamında Filistin'in daha fazla tanınması için çalıştıklarını ifade eden Abbas, "149 devlet bizi tanıdı. Onları ise 50 devlet tanıdı. Biz bunu devam ettireceğiz. En sonuncusu Ermenistan'dı. Bu tür tanımaların devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz. BM'de tam üyeliği elde etmek istiyoruz. 14 milyon nüfusa sahibiz biz. 2012 yılında bizler gözlemci üye sıfatını Genel Kurul'da çıkarmayı başardık. O sırada bile ABD, bunu gerçekleştirmemek için elinden geleni yapmıştı ama başarısız olmuştu. Bizler 120'den fazla anlaşmaya taraf olmayı başardık. Diğerlerine de katılacağız, bu bizim hakkımız" şeklinde konuştu.

Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze\'ye gideceğim

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Son Dakika Güncel Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim - Son Dakika

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    Yorumlar (14)

  • Alper tunga: Kimsenin inanası gelmiyor da... İnşaallah yanılan bizler oluruz. 126 3 Yanıtla
  • Hayri Dere: Allah müslümanları birlik eylesin yoksa halimiz duman 99 12 Yanıtla
  • İbrahim ozturk: komedi hikaye 70 25 Yanıtla
  • Sinan Aylin: Ayağa kalkmayıp alkış tutmayan topluluk yine yabancı gelmedi yine yabancı gelmedi. 46 39 Yanıtla
  • Sabri İnce: Din,dil,ırk fark etmez . Dünyanın gözü önünde büyük bir dram yaşanıyor ve dünya bir kaç catlak ses hariç seyrediyor . Bu coğrafyada olanlara ses vermez isen yarın senin bulunduğun yerde katlanarak devam edeceğinden şüphen olmasın. 61 2 Yanıtla
  • halit kaplan: Gazze nin enkazına mı 43 2 Yanıtla
  • Oktay Ozalp: gazzeye gitmek yenimi aklına geldi. 29 1 Yanıtla
  • serkan keskin: olmeni isterlerse zaten olduruyolar merak etme 20 0 Yanıtla
  • Muhammet Topaloğlu: Onca masum hepsi acımasızca öldürüldü bebeğin öldüğüne sevinen zalimler var karşılarında Allah yardım etsin Filistin'e Ülke olarak elimizden geldiği kadar savaşı durdurma politikası uygulamalıyız 18 1 Yanıtla
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