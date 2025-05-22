TBMM'den TRT Düzenlemeleri - Son Dakika
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TBMM'den TRT Düzenlemeleri

22.05.2025 00:22
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TBMM, TRT ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenlemeleri içeren kanun teklifini kabul etti.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, TRT ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenlemelerin yer aldığı 208 Sıra Sayılı Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

TRT ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenlemelerin yer aldığı 208 Sıra Sayılı Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklife göre; kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile kurulan kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş üst sınırı aranacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Kuruluşuna İlişkin Kanun'da da değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyelerinin atama şartları düzenlenecek. Kurul üyelerinin Devlet Memurları Kanunu'ndaki şartları taşımaları ve herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görev almamış veya bu görevlerinden ayrılmış olmaları şartı aranacak.

TRT'ye yönelik düzenlemeler

Komisyonda en çok tartışılan maddeler TRT'ye ilişkin düzenlemeleri içeren maddeler oldu. Buna göre;  TRT Genel Müdürü'ne en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylık ve sözleşme ücreti ikramiye dahil ödenecek. Aylık ödemelerde ek gösterge, kıdem ve taban aylıkları ile sosyal yardım, zam ve tazminatlar esas alınacak.

Yönetim Kurulu, Kurumun amaçlarına uygun olmak şartıyla, özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabileceği gibi yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilecek. Mevcut ortaklıklara veya şirketlere iştirak edebileceği gibi, yurt içinde veya yurt dışında yerli veya yabancı ortaklıkları veya şirketleri tamamen satın alabilecek ya da devredebilecek.

Kurumun, kendisine ait şirketlerden veya ortak olduğu şirketlerden yapacağı her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işlerine ilişkin ihale işlemleri 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayacak. Buna ilişkin usul ve esaslar Genel Müdür teklifi ve Yönetim Kurulu'nun kararı ile belirlenecek.

Teklife göre, Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil kadrolara uygulanacak ek göstergeler, bu memuriyetlerin niteliği ve yönetim sorumluluğu göz önünde bulundurularak ve diğer kamu kuruluşlarındaki emsallerini geçmemek şartı ile Kurumun Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı'nca tespit edilecek. Kurumda kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılabilecek.

Kurumun istihdam fazlası personel olarak nakle tabi tutulmuş personel, kurumda almış oldukları aylık, ek gösterge varsa ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarım almaya devam edecek.

Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TRT'ye bedelsiz tahsis edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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