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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın'ı ziyaret etti - Son Dakika
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın'ı ziyaret etti

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın'ı ziyaret ederek, Tıbbı Aromatik Bitki Lavanta Bahçesi Projesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'ye hizmet için birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini vurguladı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın\'ı ziyaret etti
10.01.2024 - 14:48,  Güncelleme: 14:49
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akar ve Büyükkılıç, Çapkın'ı ziyaretlerinde Tıbbı Aromatik Bitki Lavanta Bahçesi Projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Büyükkılıç, hizmet noktasında kamu kurumları ile istişareye devam ettiklerini belirterek, "TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanımız Fatih Üzüm ve Milletvekilimiz Ayşe Böhürler ile birlikte Kayseri Orman Bölge Müdürümüz İsa Çapkın'ı ziyaret ederek, şehrimizdeki Tıbbı Aromatik Bitki Lavanta Bahçesi Projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'ye hizmet için birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemli olduğunu aktardı.

Kaynak: AA
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