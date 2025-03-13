TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... İyi Partili Usta: "Cumhurbaşkanı'nın Lafı Bu Kadar Ucuz mu? Kaç Tane Sözü Var Hiçbirisini Yerine Getirmedi"

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, toplumun her kesiminin parlamentodan beklentilerinin olduğunu, ancak getirilen kanun tekliflerinde bununla ilgili bir düzenlemenin yer almadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi vaatlerini hatırlatan Usta, "Bu ülkede Cumhurbaşkanı'nın lafı bu kadar ucuz mu? Kaç tane sözü var hiçbirisini yerine getirmedi. Seçim öncesi söz verip yerine getirmiyorsunuz" derken, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise, "Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar ne söz verdiyse yerine getirdi. Söz verdi süre vermedi" dedi. Usta ise, "Demek ki vatandaşı kandırmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri başladı. DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, teklifin imza sahibi AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'a, "Bu emekliler ve asgari ücret meselesini her seferinde konuşmaktan sıkılıyor insan. Sayın vekil size de haksızlık olacak belki ama kurban edilmişsiniz burada kusura bakmayın" dedi. Oluç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nüfusun çok büyük bir kesimi büyük bir yoksullaşma yaşıyor"

"Bu ülkede gelir dağılımı adaletsizliği ve servet adaletsizliğinin tarihsel olarak en yüksek düzeye çıktığını görüyoruz. Rakamları hileli olan TÜİK endeksleri bile bunu gösteriyor. Gerçekten adaletsizliklerin en üst düzeye çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. İktidarın ekonomi politikası esas itibarıyla çiftçiyi, esnafı, emekliyi ve yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen bir ekonomi politikası değil. 2025 yılık servet raporuna göre Türkiye'de 10 milyon doların üzerinde servete sahip olanların sayısı resmi rakamlara göre 6 bin 138 kişiye ulaşmış. Bu bir rekor. Bu nüfusun yüzde 0,3'ünü oluşturuyor. Yani nüfusun çok küçük bir kesimi büyük bir zenginleşme yaşıyor. Nüfusun çok büyük bir kesimi büyük bir yoksullaşma yaşıyor.

İnsanların sıkıntıda olduklarını sadece pazarda çürükleri toplanmasından değil borçlardan da anlarız. Toplumun borçluluğu her geçen gün artıyor. Sadece borçluluk da değil kredi kartlarındaki takip oranları, icra dosyalarında da artış var. Bunun nedeni de gelir dağılımı adaletsizliği. İnsanlar ya kredi çekerek ya kredi kartı borcunu arttırarak geçinmeye çalışıyor ve sonunda takibe düşüyor. Yani ekonomideki kötü yönetim yurttaşın yükünü her geçen gün arttırdı ama birilerinin cebini de şişirdi."

"Demek ki vatandaşı kandırmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, şunları söyledi:

"Toplumda parlamentodan ciddi beklentiler var. Sürekli olarak vatandaş bize ulaşıyor. Burada ise bakıyoruz bunlardan hiçbirisi yok. Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı söz verdi, 'memurlara yapacağımız bütün düzenlemeleri memur emeklilerine de yansıtacağız' dedi. O günden beri memur emeklileri seyyanen zam bekliyor. En düşük emekli maaşı ile ilgili düzenleme bekleniyor. Vergi dilimleri ile ilgili sıkıntıları biliyoruz bununla ilgili de bir düzenleme yok. 3600 ek gösterge ile ilgili Cumhurbaşkanı söz verdi ama yapılmadı. Devletin imkanı olmasa ya da hükümet kötü yönetse vatandaş buna bir şey demez ama en kötü şey adaletsizlik. Kamuda nitelikli insan tutamıyoruz bununla ilgili bir çalışma da kanun teklifinde yok. Staj ve çıraklık mağdurlarının sorunlarına ilişkin hiçbir şey yok. Cumhurbaşkanı söz verdi esnaf Bağ-Kur'luların prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşüreceğiz' dedi. Bu ülkede Cumhurbaşkanın lafı bu kadar ucuz mu? Kaç tane sözü var hiçbirisini yerine getirmedi. Seçim öncesi söz verip yerine getirmiyorsunuz."

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar ne söz verdiyse yerine getirdi. Söz verdi süre vermedi" dedi. Usta ise, "Söz veriyor süre vermiyormuş, AK Parti'nin meselelere bakışı böyle. Demek ki vatandaşı kandırmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Hazine değil, yandaş firma hassasiyetiniz var"

Erhan Usat, "Hakikaten biraz sıkılmanız lazım. Bu teklifte ne var; yap-işlet-devret ile yapılmış yollardan kaçak geçiş yapılıyormuş Türkiye para alamıyormuş. Yandaş müteahhitler size baskı yaptı çünkü. Hazine 5 milyon dolar kazanacak falan demeyin. Sizin derdiniz değil, eğer sizin böyle bir derdiniz olsaydı Trendyol'a bir madde ile 46 milyarını silmezdiniz. Daha önce yapılmış kanun ile alınacak lisans bedelini almamak için buradan kanun geçirdiniz. Hazine değil, yandaş firma hassasiyetiniz var. Toplumda bekleyen bir sürü sorun var hiçbirisi teklifte yok" diye konuştu.