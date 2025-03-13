TBMM ve Bakanlar İftar Programlarında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM ve Bakanlar İftar Programlarında

TBMM Başkanı ve Bakanlar çeşitli iftar etkinliklerine katılacak, önemli toplantılar yapılacak.

13.03.2025 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "VIII. Uluslararası İyilik Ödülleri" törenine katılacak, iftar programında milletvekilleriyle bir araya gelecek.

(Ankara/14.00/TBMM/19.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ragıp Tüzün Parkı'nda Yenimahalle Belediyesi Mahalle İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD'de Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 69. Oturumu Dostlar Grubu Yüksek Düzeyli Yan Etkinlik ile Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odasının (TACCI) "Nesilleri Birleştirmek: Teknolojinin Aile İşletmeleri ve Sosyal Gelişim Üzerindeki Etkisi" programlarına iştirak edecek.

(New York)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi kararı doğrultusunda fahri hemşehrilik beratı verilecek.

(Hatay/15.00)

3- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, sahipsiz hayvanlarla ilgili açıklamalarda bulunacak.

(Batman/13.00)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek ve İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Belediye Başkanlığına, AK Parti İl Teşkilatına ve Dörtyol mevkisinde esnafa ziyarette bulunacak, "İftara 5 Kala" Programı ile Kulempark'ta İftar ve Gençlik Programı'na iştirak edecek.

(Erzincan/15.00/16.30/17.00/17.30/18.00/18.30)

5- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna'da, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek ve temaslarda bulunacak.

(Kiev)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı "İstatistiklerle Yaşlılar" bültenini, ocak ayına yönelik kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini, şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/14.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?? İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği'nin final müsabakalarını takip edip, gösteri maçında forma giyecek, Sultanbeyli'de "3 Bin Gencimizle İftar" programına katılacak.

(İstanbul/11.00/18.00)

2- UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, İskoçya'nın Rangers ekibine konuk olacak.

(Glasgow/23.00)

3- THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın LDLC Asvel takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın Numia Vero Volley ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/18.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında Türk Hava Yolları, İtalya'nın Igor Gorgonzola takımını konuk edecek.

(İstanbul/14.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor- Ortahisar Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Bursa/17.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Diplomasi, Politika, Ekonomi, İyilik, ankara, Finans, Güncel, İftar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM ve Bakanlar İftar Programlarında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Gürel’in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz Ece Gürel'in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz
Zelenskiy’den Rusya’ya açık ateşkes tehdidi: Reddederlerse ABD güçlü adımlar atacak Zelenskiy'den Rusya'ya açık ateşkes tehdidi: Reddederlerse ABD güçlü adımlar atacak
Derbide yabancı hakem krizi Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar Derbide yabancı hakem krizi! Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar
Eski TÜİK Başkanı Aydemir: Enflasyon doğru açıklansaydı emekli maaşı 20 bin lira olurdu Eski TÜİK Başkanı Aydemir: Enflasyon doğru açıklansaydı emekli maaşı 20 bin lira olurdu
Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı
Ece Gürel’in ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: Metafizikle doğrudan bağlantılı Ece Gürel'in ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: Metafizikle doğrudan bağlantılı
DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu
CHP’li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez’in onayıyla yaptım CHP'li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez'in onayıyla yaptım
Bu nasıl yemek servisi Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor Bu nasıl yemek servisi? Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı
Rusya’dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı Rusya'dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı
Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor
ABD’nin merakla beklenen enflasyon verileri belli oldu ABD'nin merakla beklenen enflasyon verileri belli oldu
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
Otel yangınında eşini ve kızını kaybeden acılı babadan yürek yakan paylaşım: Böyle gittik, dönemedik Otel yangınında eşini ve kızını kaybeden acılı babadan yürek yakan paylaşım: Böyle gittik, dönemedik

23:54 Yaşayan ’son kabadayı’ olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu Yaşayan 'son kabadayı' olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu
23:38 İmamoğlu’ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı İmamoğlu'ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı
22:15 Markette mide bulandıran olay Kasada bulunan kadına cinsel organını gösterdi Markette mide bulandıran olay! Kasada bulunan kadına cinsel organını gösterdi
18:53 Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı Sakın evinize bundan almayın Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın
09:11 Survivor Almeda’nın yürek sızlatan istismar hikayesi Survivor Almeda'nın yürek sızlatan istismar hikayesi
09:08 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Adam boş olunca sorulan soruları da boş görürmüş Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Adam boş olunca sorulan soruları da boş görürmüş
09:03 İki kent arası mesafe 14 saatten 3.5 saate düşecek İki kent arası mesafe 14 saatten 3.5 saate düşecek
08:51 Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi
08:37 Müge Anlı’nın Adana şivesi ile imtihanı Müge Anlı'nın Adana şivesi ile imtihanı
08:37 Avrupa ülkesi Rus tehdidine karşı Türk savunma ürünleri aldı Avrupa ülkesi Rus tehdidine karşı Türk savunma ürünleri aldı
08:30 Virajı alamayan otomobil dereye uçtu, çok sayıda yaralı var Virajı alamayan otomobil dereye uçtu, çok sayıda yaralı var
08:23 Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten
08:23 Türkiye’nin mobilya devi satılıyor Türkiye'nin mobilya devi satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 00:24:20. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM ve Bakanlar İftar Programlarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.