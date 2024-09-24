TCG Alemdar Norveç'te Tatbikata Katıldı - Son Dakika
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TCG Alemdar Norveç'te Tatbikata Katıldı

TCG Alemdar Norveç\'te Tatbikata Katıldı

TCG Alemdar kurtarma gemisi, Norveç'teki Dynamic Monarch-24 Tatbikatı'nda eğitimler gerçekleştirdi.

24.09.2024 17:48
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TCG Alemdar kurtarma gemisi ve personeli, Norveç'te yapılan "Dynamic Monarch-24 Tatbikatı"nda eğitimlere katıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Norveç'in Arendal kentinde yapılan tatbikatta bulunan TCG Alemdar gemisi personelinin, KV Barentshav gemisindeki eğitimlere katıldığı bildirildi.

Personelin, gemi üzerinde konuşlu NATO denizaltıdan personel kurtarma aracı ile geminin imkan ve kabiliyetlerine ilişkin gözlemlerde bulunduğu belirtildi.

TCG Alemdar tarafından "ADS-1200 ile acil yaşam destek paketinin denizaltıya ulaştırılması eğitimi" ile "TCB ISTAKOZ-1 ROV cihazı ve satıhtan ikmalli dalış eğitimleri" yapıldığı ifade edilen açıklamada, eğitimlerin Norveç Deniz Kuvvetleri dalgıçları tarafından gemide takip edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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