TCG Anadolu'dan NATO ile Deniz Eğitimi

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TCG Anadolu gemisi, NEPTUNE STRIKE 24.2 faaliyetleri kapsamında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurlarıyla "Deniz Eğitimleri" gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisinin, SNMG-2 Komutanı Tuğamiral Matthew Coates tarafından ziyaret edildiği belirtildi.

Paylaşımda, eğitimden görüntülere de yer verildi.