TDV\'den Arnavutluk\'ta Kurban Yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı münasebetiyle Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımı yaptı.

Kurban etleri, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Adem Gerlegiz tarafından Tiran'daki Namazgah Camisi avlusunda, yetim çocuklara, engelli bireylere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Gerlegiz burada yaptığı konuşmada, "Dünya var oldukça, Türkiye ve Türkiye'deki kardeşleriniz, ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edecektir." dedi.

"Türkiye ne kadar güçlü olursa, sizlerin yanında o kadar fazla olacaktır"

Kurbanların Türkiye'deki yardımseverlerin desteğiyle kesildiğine işaret eden Gerlegiz, Türkiye'nin, dünyada iyilik egemen oluncaya kadar iyilik yapmayı bırakmayacağını söyledi.

Gerlegiz, "Türkiye ne kadar güçlü olursa, sizlerin yanında o kadar fazla olacaktır." ifadesini kullandı.

Bu arada, TDV tarafından, Tiran'da 100 kurban eti paketi dağıtılırken, Arnavutluk genelinde ise toplam 450 kurban eti paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.