TDV'den Lübnan'a Ramazan Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TDV'den Lübnan'a Ramazan Yardımı

TDV, Lübnan'da on binlerce kişiye gıda ve giysi yardımı ulaştırıyor, kampanya 13 Mart'a kadar sürecek.

08.03.2025 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan vesilesiyle düzenlediği kampanya kapsamında Lübnan'ın birçok bölgesinde on binlerce kişiye yardım ulaştırıyor.

TDV, 5 Mart'ta başlattığı ve 13 Mart'a kadar sürecek olan kampanya kapsamında, Lübnan'dan 4 ortak yardım kuruluşuyla birlikte gıda kolisi, iftar ve bayramlık kıyafet olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde yardımlar dağıtıyor.

Yardımlar kapsamında 5 kişilik bir aileye yetecek 7 bin gıda kolisi, 8 bin 100 iftar paketi ve 2 bin çocuğa bayramlık kıyafet dağıtan TDV, toplamda 45 binden fazla kişiye yardımlarını ulaştırmayı hedefliyor.

TDV, başkent Beyrut'un güneyindeki Sayda şehrinde yetim çocuklara kıyafet yardımı dağıtarak birçok çocuğu ve ailesini sevindirdi.

Dünyada 81 ülkede, Türkiye'de 81 ilde ramazan yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı adına Lübnan'a yardım getiren ekipten Feyzullah Doğru, AA muhabirine, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak dünyada 81, ülkemizde 81 ilde 922 ilçede faaliyet gösteriyoruz, ramazan yardımlarımız sürüyor." dedi.

Doğru, Lübnan'ın Sayda, Akkar ve Trablusşam şehirlerinde dağıtım yaptıklarını belirterek, gıda kolileri ve bayramlık yardımları yaptıklarını ifade ederek, iftar programlarına başladıklarını söyledi.

Lübnan'a ramazan yardımlarını ulaştırmak için TDV gönüllüsü olarak gelen Reşit Kaya, " Almanya'nın Hessen eyaletinden görevli olarak Lübnan'a geldim. Burada zor şartlar altında yaşayan din kardeşlerimizin, bilhassa öksüz ve yetim evlatlarımızın yardımına koşmak için varız dedik." şeklinde konuştu.

Kaya, "Gelen yardımlar yerine ulaşıyor. Bu faaliyetleri biz biliyorduk ama görmek bambaşka bir şey." diyerek, yardımlarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yetim çocuklara elbise yardımı

Türkiye'den gelen yardımlar için memnuniyetini dile getiren Lübnanlı Cihan et-Teli, "Türkiye Diyanet Vakfı'na bu kampanya yoluyla yetimlere elbise yardımında bulunduğu için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Lübnanlı Sefa Batiyye ise, "Evlatlarımıza yapılan yardımdan dolayı memnunuz, ramazanınız mübarek olsun." ifadelerini kaydetti.

TDV'nin, Lübnan'daki ortak yardım kuruluşlarıyla birlikte birçok bölgede yaptığı ramazan yardımı kampanyası 13 Mart'a kadar devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, beyrut, Güncel, Lübnan, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV'den Lübnan'a Ramazan Yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
08:15 Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
08:00 Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 22:55:10. #7.12#
SON DAKİKA: TDV'den Lübnan'a Ramazan Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.