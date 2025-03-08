TDV'den Lübnan'a Ramazan Yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan vesilesiyle düzenlediği kampanya kapsamında Lübnan'ın birçok bölgesinde on binlerce kişiye yardım ulaştırıyor.

TDV, 5 Mart'ta başlattığı ve 13 Mart'a kadar sürecek olan kampanya kapsamında, Lübnan'dan 4 ortak yardım kuruluşuyla birlikte gıda kolisi, iftar ve bayramlık kıyafet olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde yardımlar dağıtıyor.

Yardımlar kapsamında 5 kişilik bir aileye yetecek 7 bin gıda kolisi, 8 bin 100 iftar paketi ve 2 bin çocuğa bayramlık kıyafet dağıtan TDV, toplamda 45 binden fazla kişiye yardımlarını ulaştırmayı hedefliyor.

TDV, başkent Beyrut'un güneyindeki Sayda şehrinde yetim çocuklara kıyafet yardımı dağıtarak birçok çocuğu ve ailesini sevindirdi.

Dünyada 81 ülkede, Türkiye'de 81 ilde ramazan yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı adına Lübnan'a yardım getiren ekipten Feyzullah Doğru, AA muhabirine, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak dünyada 81, ülkemizde 81 ilde 922 ilçede faaliyet gösteriyoruz, ramazan yardımlarımız sürüyor." dedi.

Doğru, Lübnan'ın Sayda, Akkar ve Trablusşam şehirlerinde dağıtım yaptıklarını belirterek, gıda kolileri ve bayramlık yardımları yaptıklarını ifade ederek, iftar programlarına başladıklarını söyledi.

Lübnan'a ramazan yardımlarını ulaştırmak için TDV gönüllüsü olarak gelen Reşit Kaya, " Almanya'nın Hessen eyaletinden görevli olarak Lübnan'a geldim. Burada zor şartlar altında yaşayan din kardeşlerimizin, bilhassa öksüz ve yetim evlatlarımızın yardımına koşmak için varız dedik." şeklinde konuştu.

Kaya, "Gelen yardımlar yerine ulaşıyor. Bu faaliyetleri biz biliyorduk ama görmek bambaşka bir şey." diyerek, yardımlarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yetim çocuklara elbise yardımı

Türkiye'den gelen yardımlar için memnuniyetini dile getiren Lübnanlı Cihan et-Teli, "Türkiye Diyanet Vakfı'na bu kampanya yoluyla yetimlere elbise yardımında bulunduğu için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Lübnanlı Sefa Batiyye ise, "Evlatlarımıza yapılan yardımdan dolayı memnunuz, ramazanınız mübarek olsun." ifadelerini kaydetti.

TDV'nin, Lübnan'daki ortak yardım kuruluşlarıyla birlikte birçok bölgede yaptığı ramazan yardımı kampanyası 13 Mart'a kadar devam etmesi planlanıyor.