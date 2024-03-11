TDV Kenya'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ve Kur'an-ı Kerim dağıtıyor - Son Dakika
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TDV Kenya'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ve Kur'an-ı Kerim dağıtıyor

TDV Kenya\'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ve Kur\'an-ı Kerim dağıtıyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Kenya'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ve Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapmaya devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla yapılan faaliyetler kapsamında Nairobi'deki Kibera mahallesinde yaşayanlara gıda paketleri dağıtıldı. Ayrıca, bölgedeki Line Sabah Camisi'nde su kuyusu açıldı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. TDV heyeti ayrıca yetimhaneyi ziyaret ederek çocuklara balon ve şeker dağıttı.

11.03.2024 18:41  Güncelleme: 18:43
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Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), Kenya'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ve Kur'an-ı Kerim dağıtımı devam ediyor.

Ramazan ayı dolayısıyla gıda paketi ile Kur'an-ı Kerim dağıtımı, iftar ve su kuyusu açma faaliyetleri için ülkeye gelen TDV heyeti, programın üçüncü gününde başkent Nairobi'de yer alan, Afrika'nın en büyük gecekondu mahallelerinden Kibera'da yaşayanlara yardım paketleri hazırladı.

İçinde pirinç, şeker, sıvı yağ, makarna, fasulye, un ve tuz bulunan paketler, TDV yetkililerince bölgedeki Line Sabah Camisi'nde ailelere teslim edildi.

Nairobi Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Fatih İldeş, AA muhabirine, hayırseverler tarafından vakfa emanet edilen gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Kibera içindeki iki farklı noktada toplamda 500 aileye paketlerin verildiğini aktaran İldeş, "Camimizin olduğu alanda 320 metre derinlikte su kuyusunu daha önce açtık. Bölgedeki evler genelde bir odadan oluştuğu için içme suyu ve temizlik noktasında suya ihtiyaçları var. Su kuyusunu bu nedenle Line Sabah Camisi'nde yaptık ve bölgedeki ortak temizlik noktalarına aktardık." diye konuştu.

TDV heyeti, dağıtımın ardından öğlen namazının kılındığı camide Müslüman Kenyalılara, "Hediyem Ku'ran Olsun" kampanyası çerçevesinde Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Heyet daha sonra başkentteki yetimhaneyi ziyaret ederek, çocuklara balon ve şeker dağıttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TDV Kenya'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ve Kur'an-ı Kerim dağıtıyor - Son Dakika

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