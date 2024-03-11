Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), Kenya'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ve Kur'an-ı Kerim dağıtımı devam ediyor.
Ramazan ayı dolayısıyla gıda paketi ile Kur'an-ı Kerim dağıtımı, iftar ve su kuyusu açma faaliyetleri için ülkeye gelen TDV heyeti, programın üçüncü gününde başkent Nairobi'de yer alan, Afrika'nın en büyük gecekondu mahallelerinden Kibera'da yaşayanlara yardım paketleri hazırladı.
İçinde pirinç, şeker, sıvı yağ, makarna, fasulye, un ve tuz bulunan paketler, TDV yetkililerince bölgedeki Line Sabah Camisi'nde ailelere teslim edildi.
Nairobi Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Fatih İldeş, AA muhabirine, hayırseverler tarafından vakfa emanet edilen gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.
Kibera içindeki iki farklı noktada toplamda 500 aileye paketlerin verildiğini aktaran İldeş, "Camimizin olduğu alanda 320 metre derinlikte su kuyusunu daha önce açtık. Bölgedeki evler genelde bir odadan oluştuğu için içme suyu ve temizlik noktasında suya ihtiyaçları var. Su kuyusunu bu nedenle Line Sabah Camisi'nde yaptık ve bölgedeki ortak temizlik noktalarına aktardık." diye konuştu.
TDV heyeti, dağıtımın ardından öğlen namazının kılındığı camide Müslüman Kenyalılara, "Hediyem Ku'ran Olsun" kampanyası çerçevesinde Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Heyet daha sonra başkentteki yetimhaneyi ziyaret ederek, çocuklara balon ve şeker dağıttı.
Son Dakika › Güncel › TDV Kenya'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ve Kur'an-ı Kerim dağıtıyor - Son Dakika
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Off final maçında omzu çıkan Güneşsporlu Şeyh İsmail Orhan'a ilk müdahaleyi sağlıkçı yardımcı hakem İbrahim Çolak yaptı. Çarpışma sonucu omzu çıkan futbolcuya saha içinde müdahale eden Çolak, omzunu yerine oturttu. Bu örnek davranış, Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi tarafından takdir edildi.
Hatay ve Osmaniye'de konteyner kentte kalan depremzedeler, ramazan ayının ilk oruçlarını birlikte açtı. İskenderun ilçesindeki İbrahim Çeçen Vakfı Konteyner Kenti'nde yaşayan vatandaşlar toplu iftar programına katıldı. Depremden etkilenen Doğruloğlu ailesi ise Karaçay Konteyner Kent'te ramazanın ilk iftarını ailecek yaptı. Depremzedeler, birlikte ramazana kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Çorum Spor Oyunları'nda 2 bin 322 kişi katıldı. Yarışmalarda dereceye girenler, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu'nda düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gelecek yıl daha kapsamlı bir organizasyon yapacaklarını belirtti. Yarışmada derece elde edenlere 198 bin lira ödül dağıtıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?