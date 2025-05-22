Tehdit Eden Sanığa Ev Hapsi - Son Dakika
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Tehdit Eden Sanığa Ev Hapsi

Tehdit Eden Sanığa Ev Hapsi
22.05.2025 17:32
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İzmir Barosu Başkanı'na tehditte bulunan Türker Eriş, ilk duruşmada ev hapsiyle tahliye edildi.

İZMİR Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ile Baro Genel Sekreteri Zöhre Dalkıran'ı tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Türker Eriş, ilk duruşmada ev hapsi koşuluyla adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Tüketici mahkemesinde görülen bir dava nedeniyle İzmir Barosu Adli Yardım Merkezi'ne gelen Türker Eriş, yardım başvurusunda bulundu. Merkez tarafından görevlendirilen avukatlar, Türker Eriş'in eylem ve tavırları nedeniyle görevi iade etti. İddiaya göre, bu durum üzerine Eriş, sosyal medyada İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ile Baro Genel Sekreteri Zöhre Dalkıran'ı ölümle tehdit eden video ve mesajlar paylaştı. Yılmaz ve Dalkıran, 'Tehdit', 'Hakaret', 'Israrlı takip', 'Kamu görevlisinin görevini yapmasını engelleme' ve 'Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi' suçlarını işlediği gerekçesiyle Eriş, hakkında suç duyurusunda bulundu.

GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Türker Eriş hakkında 23 Aralık'ta gözaltı kararı verdi. Yakalanan Türker Eriş, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Mağdura yaklaşmamak ve haftada 1 gün kolluğa imza vermek' tedbirleri uygulanıp serbest bırakıldı. İtiraz sonrası Türker Eriş, 29 Aralık 2024'te tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından sanık hakkında 'Tehdit, ısrarlı takip, kişisel verilerin yasadışı şekilde ele geçirilmesi' suçlarından dava açıldı.

'PAYLAŞIMLARI BEN YAPTIM'

İddianame İzmir 60'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, sanık bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Eriş'in yanı sıra İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ve Baro Genel Sekreteri Zöhre Dalkıran ile İzmir Barosu avukatları katıldı. Türker Eriş, "Dava sürecimde Baro'ya gidip avukat istedim ama kimse benimle ilgilenmedi. Ben de bu işi yaptım. Kimseyle hiçbir sorunum yok. İkisinden de özür dilerim. Sosyal medya paylaşımlarımı onları hedef alarak yapmadım. Başka dosyalarım da vardı. Paylaşımlarım onlarla ilgiliydi. Adli kontrol ile serbest kaldıktan sonra 'Özür dilerim' diye mesaj attım. Paylaşımları ben yaptım ama müştekileri kastetmedim. Suçum yok. Zöhre Hanım'ın oğlunun adı ve doğum tarihini sosyal medyadan öğrendim. İftiraya uğradım ve aşağılanan ben oldum. 50 tane sağlık sorunum var. Beyin kanseriyim. Psikiyatrik tedavi de gördüm" dedi. Müşteki avukatının "Müştekilere sosyal medya üzerinden Sedat Peker videoları atmışsınız. Peker ile yakınlığınız var mı" soru üzerine Eriş, "Adaletsizlik temalı bir video olduğu için onu attım" diyerek cevap verdi. Sanık ayrıca sosyal medyadaki silahlı paylaşımlarındaki silahların gerçek olmadığını söyledi.

'5 KEZ AVUKAT GÖREVLENDİRDİK'

Duruşmada söz hakkı verilen İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, İzmir Barosu olarak sanık Türker Eriş'e 5 kez avukat tahsis edildiğini belirtti. Yılmaz, "Sanık Türker'i tanımıyorum. Burada kurumsal yapıya zarar vermek isteği vardır. Bu cesaretin temelinde cezasızlık var. Son 20 yılda 500'den fazla avukatı katlettiler. Baro'nun kendisine avukat vermemesi söz konusu değil. Verilen her görev iade edildi" diye konuştu.

Baro Genel Sekreteri Zöhre Dalkıran da sanıktan şikayetçi olduğunu belirtip, "Adli yardımın kendi içinde işleyişi var. Kabulü ve reddi durumunda benim imzam olduğu için muhtemelen bizi hedef aldı. Önce kurumu hedef aldı ancak sonra durumu kişiselleştirildi. Şahsıma ve çocuğuma yönelik mesajları vardır" dedi.

'GÖREVSİZLİK TALEBİ REDDEDİLDİ'

Şikayetçi avukatları, eylemlerin görevi başında avukatlara işlendiği gerekçesiyle davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirtip, hakimden görevsizlik kararı talep etti. Mütalaasını sunan savcı, sanığın tutukluluk halinin devamı ve akıl sağlığının belirlenmesi için rapor alınması yönünde görüş bildirdi. Mütalaaya ilişkin yeniden söz verilen sanık, "Tehdit ettiğimi düşünmüyorum. Videoları da yanlışlıkla attım. Tehdit niyetim olsa WhatsApp'tan atardım" dedi.

Savunmaların ardından karar açıklandı. Görevsizlik talebinin reddine karar veren hakim, sanığın ev hapsi olacak şekilde adli kontrolle tahliyesine ve akıl sağlığının belirlenmesi için rapor aldırılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Ev hapsi, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, İzmir, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tehdit Eden Sanığa Ev Hapsi - Son Dakika

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