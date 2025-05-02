Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne Ceza - Son Dakika
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Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne Ceza

Nevşehir'de motosiklet sürücüsüne 28.937 lira ceza kesildi. Tehlikeli hareketleri sosyal medyada paylaşıldı.

02.05.2025 12:29
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Nevşehir'de trafikte tehlikeli hareketler yaptığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 28 bin 937 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, bir motosiklet sürücüsünün Nevşehir- Niğde kara yolunda tehlikeli hareketler yaptığı anları içeren görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri motosiklet sürücüsü E.Ş'ye, "kişilere zarar verecek şekilde saygısızca araç sürmek", "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" ve "şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak" maddeleri gereğince 28 bin 937 lira ceza yazdı.

Kaynak: AA

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