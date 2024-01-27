 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ'da 2 Kilo Esrar ve 104 Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da 2 Kilo Esrar ve 104 Kenevir Ele Geçirildi

Tekirdağ'da polisin düzenlediği operasyonda, 2 kilo 805 gram esrar ile saksılarda ekili 104 kenevir ele geçirildi. İklimlendirme sistemi kurulan villada Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

27.01.2024 - 15:09,  Güncelleme: 15:11
Abone Ol

TEKİRDAĞ'da polisin 2 katlı bir villaya düzenlediği operasyonda 2 kilo 805 gram esrar ile saksılarda ekili 104 kenevir ele geçirildi. Hint keneviri yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurulduğu belirlenirken, gözaltına alınan 3 şühpeliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 2 katlı villada iklimlendirme sistemi kurularak Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Polisin adreste yaptığı aramada, 2 kilo 805 gram esrar, saksılarda 104 kenevir, 2 hassas terazi, 24 LED aydınlatma ışığı, 2 buhar makinesi, 4 kutu sıvı gübre ve vantilatör ele geçirildi, N.A., B.O. ve H.A, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A. ve B.O., tutuklandı, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Tekirdağ\'da 2 Kilo Esrar ve 104 Kenevir Ele Geçirildi
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Kenevir, Tutuklama, Uyuşturucu, Gözaltı, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 2 Kilo Esrar ve 104 Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika


15:49
İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı
15:00
Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi
14:57
İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı 'Ortalık çok karışacak' oldu İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:55
Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı
14:51
Genç kızın Murat Kurum'dan isteği şaşırttı: 'Bir yere çıkamıyorum' Genç kızın Murat Kurum'dan isteği şaşırttı: "Bir yere çıkamıyorum"
14:30
Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:17
Fethiye'de İnşaat Müteahhitleri Derneğine kumar operasyonu Fethiye'de İnşaat Müteahhitleri Derneğine kumar operasyonu

Son Dakika
15:49 İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı
15:00 Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi
14:57 İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:55 Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı
14:51 Genç kızın Murat Kurum'dan isteği şaşırttı: "Bir yere çıkamıyorum"
14:30 Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:17 Fethiye'de İnşaat Müteahhitleri Derneğine kumar operasyonu
14:08 Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06 Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 16:14:52. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 2 Kilo Esrar ve 104 Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement