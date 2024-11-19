Tekirdağ\'da 500 Kişilik Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

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TÜRKİYE Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Tekirdağ'da 500 personelin katılımıyla deprem tatbikatı düzenlendi.

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde TAMP kapsamında Tekirdağ'da 500 personelin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD eğitim parkurundaki tatbikata Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ AFAD Müdürü Taha Yasin Çekiç ve arama kurtarma ekipleri katıldı.

Senaryoya göre Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından sirenler çaldı ve ekipler hızla harekete geçti. Enkaz alanında yapılan tatbikatta yaralılar kurtarılmaya başlandı. Arama kurtarma ekipleri, 'Sesimi duyan var mı?' diyerek enkazda ses kontrolü yaptı ve beton kırıcı cihazlar kullanarak enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştı. Sağlık ekipleri ise enkaz altındaki yaralılarla ilgilenerek onlara serum bağladı ve moral desteği sağladı. Betonun kırılmasıyla birlikte yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren tatbikat, katılımcı ekiplerin yoğun çalışması sonucu başarıyla tamamlandı. Enkaz başında ter döken ekipler, tatbikat sonunda izleyicilerden alkış aldı.

'BAŞARILI BİR TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRDİK

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 6.2 büyüklüğünde bir depreme karşı tatbikat programı yaptıklarını belirterek, "Sabah 09.00'dan beri bütün yetkili arkadaşlarımızla beraber hangi tedbirleri aldık? Kim ne yapacak? Olay sırasında, olay sonrasında barınmadır, iaşedir, enerjidir, iletişimdir her alanda bütün yaptığımız planları tek tek gözden geçirdik. Burada da gördüğünüz gibi her kurumdan, belediyelerden, sivil toplam örgütlerinden, doğal olarak AFAD'ın kendi personeli yaptıkları işlerle ilgili çadırlar, sunumlar yapıyorlar. Onları tek tek inceledik ve planlarımızı daha güncel hale getirme, bir arada çalışmayı sık sık hale getirerek deprem anında kolaylık sağlamayı planlıyoruz. O yüzden bugün başarılı bir tatbikat oldu diye düşünüyorum" dedi.