Tekirdağ'da, polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 8 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 8 Şüpheli Uyuşturucuyla Gözaltına Alındı - Son Dakika
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