Tekirdağ'da Bayram Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Bayram Trafik Denetimleri Artırıldı

Tekirdağ\'da Bayram Trafik Denetimleri Artırıldı
05.06.2025 11:04
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Polis, Kurban Bayramı öncesi yollarda güvenlik denetimlerini artırarak vatandaşların güvenliğini sağlıyor.

Tekirdağ'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların emniyetli şekilde seyahat edebilmeleri için yollardaki denetimlerini artırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde olası olumsuzlukların önüne geçmek ve vatandaşların emniyetli şekilde seyahat etmesini sağlamak amacıyla kent genelinde güvenlik ve trafik denetimlerini artırdı.

Bayram tatili dolayısıyla İstanbul-Tekirdağ yolunda hareketlilik yaşanmaya başladı.

Trafik Denetleme Şube ekipleri bayram tatili dolayısıyla yoğun mesai yapıyor.

İstanbul-Tekirdağ karayolundaki kavşaklarda bayram boyunca 33 ekip ve 450 personel görev yapacak.

Trafik Şube Müdür Vekili Barış Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi için sahada olacaklarını söyledi.

İstanbul-Tekirdağ yolu üzerindeki bütün kavşaklarda trafik ekiplerinin görev alacağını ifade eden Soylu, "Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yıla oranla ekip sayımızı yüzde 60 oranında artırarak toplam 81 ekiple il genelinde görev yapmaktayız. İstanbul-Tekirdağ yolu güzergahında her 1,5 kilometreye 1 ekip düşecek şekilde toplam 33 ekiple görev yapıyoruz. İl genelinde tüm güzergahlarımızda radar ve drone denetimlerimiz devam etmektedir. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü olarak amacımız vatandaşlarımızın kazasız ve akıcı bir trafikte ilerleyerek sevdiklerine ulaşmasıdır." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Bayram Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

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