Tekirdağ'da Hamsi Tercihi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Hamsi Tercihi

Tekirdağ'da vatandaşlar, hamsinin lezzeti nedeniyle tercih ediyor. Balıkçılar avlanmaya başladı.

14.02.2025 15:48
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Tekirdağ'da vatandaşlar lezzeti nedeniyle Karadeniz hamsisini tercih ediyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Karadeniz hamsinin kentte tezgahları süslediğini söyledi.

Kentte poyraz nedeniyle balıkçılar 1 hafta avlanamadığı aktaran Pehlivanoğlu, "Balıkçılar havalanın düzelmesiyle yeniden avlanmaya başladı. Marmara'da bu sırala daha çok istavrit, karides ve sardalya oluyor. Karadeniz'de hamsi daha fazla. Vatandaşlar daha çok hamsiyi tercih ediyor. Hamsinin en lezzetli olduğu zamanlar. Vatandaşlar hamsi lezzetinden vazgeçmiyor." dedi.

Hamsi ve istavrit avcılığının devam edeceğini belirten Pehlivanoğlu, 15 Nisan'a kadar balıkçıların nasiplerini aramaya devam edeceğini dile getirdi.

Balıkçı Bekir Erol da bugünlerde hamsinin çok lezzetli olduğu dile getirdi.

Kent sakinlerinden Aşkın Topçu da hamsinin çok lezzetli olduğunu ve balığı ailece severek tükettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gastronomi, Balıkçılık, Karadeniz, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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