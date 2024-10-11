Tekirdağ\'da Kadınlar Şiddeti Protesto Etti

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TEKİRDAĞ'da kadınlar, siyah giyerek yaptıkları yürüyüşle kadınlara yönelik şiddeti protesto etti.

? Tekirdağ Kadın Platformu, kadınlara yönelik şiddeti protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Tekirdağlı kadınların siyah giydiği yürüyüşe, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun de katıldı. Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde yürüyen kadınlara çevrede bulunanlar da destek verdi.

ÖLDÜRÜLEN FATMA İÇİN ALKIŞLI PROTESTO

Kadınlar, geçen cumartesi günü Fatma Özdemir'in arkadaşı Barkın Perçin ile birlikte çay evi önünde otururken, aynı iş yerinde çalıştığı ve kendisine platonik aşk beslediği Eren Uzuner tarafından öldürülmesini de iş yeri önünde protesto etti. Kadınlar, burada 1 dakika alkışlı protestoda bulundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Canden Yüceer, kadın haklarını her zaman savunduğunu belirterek, "Kadın erkek eşitliğini, kadına yönelik şiddetin, cinayetlerin son bulmasıyla, kadına yönelik ayrımcılığın son bulmasıyla kadınların sadece doğuştan gelen haklarının uygulanması gerektiğini savundum ve savunmaya da devam ediyorum. Ama bugünden, Tekirdağ'dan genel olarak ülkemizdeki, Tekirdağ'ımızdaki kadınların yaşam koşullarına baktığımızda maalesef istediğimiz, hedeflediğimiz, arzu ettiğimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarken hedeflediği o eşit yurttaş hedefinden hala uzakta olmanın, o hedefe yaklaşamamış olmanın üzüntüsü ve maalesef yorgunluğu içerisindeyiz. Yorgunluk derken asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,