Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kadınlara Yönelik Çalışmalarını Sürdürüyor

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kadınların psikolojik, ruhsal ve bedensel farkındalıklarını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kadın Danışma Merkezleri'nde düzenli aralıklarla gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla kadınlara hem kendilerini tanıma hem de psikolojik dayanıklılık imkanı sunuluyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Süleymanpaşa Kadın Danışma Merkezi'nde, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde görevli psikologlar Meltem Şentürk ve Damla Kurum rehberliğinde mandala ve duygusal özgürleşme tekniği (EFT) atölyesi düzenlendi. Atölyede, kadınların duygu durumlarını ifade etmeleri, stresle baş etme becerilerini geliştirmeleri ve içsel farkındalık kazanmaları hedeflendi.

Kadınların sosyalleşmelerine ve kişisel gelişimlerine katkı sunan çalışmalar, psikolojik dayanıklılığın güçlenmesine de destek oluyor. Katılımcılar, atölye ile günlük yaşamın getirdiği sorumluluklardan uzaklaşarak kendilerine zaman ayırma fırsatı buldu. Büyükşehir Belediyesi'nin ilerleyen dönemde de Kadın Danışma Merkezleri aracılığıyla benzer atölye ve farkındalık çalışmaları düzenleyeceği bildirildi.