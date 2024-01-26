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Tekirdağ'da Polis Müdürü Hakkında Açılan Kamu Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da Polis Müdürü Hakkında Açılan Kamu Davası Devam Ediyor

Tekirdağ'da, görevli olduğu deprem bölgesindeki yardım malzemelerini evine götürdüğü iddiasıyla hakkında kamu davası açılan polis müdürünün yargılanması devam ediyor. Duruşmada tanık ifadeleri dinlendi ve sanık malzemeleri bölgeye götürmek için aldığını savundu. Mahkeme heyeti, sanığın yurt dışı yasağının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Tekirdağ\'da Polis Müdürü Hakkında Açılan Kamu Davası Devam Ediyor
26.01.2024 - 16:31,
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Tekirdağ'da, görevli olduğu deprem bölgesindeki yardım malzemelerini evine götürdüğü iddiasıyla hakkında kamu davası açılan polis müdürünün yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Y.I. ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen tanık Cesur S. İslahiye'den görevden dönerken kime ait olduğunu bilmediği bazı kolilerin otobüse yüklendiğini söyledi.

Görev dönüşü otobüsteki bazı malzemelerin Y.I'nın talimatıyla farklı araçlara yüklendiğini belirten Cesur S, "Kolilerin içinde ne olduğunu bilmiyorum. Y.I'nın koruması ve şoförü kolileri 2 farklı araca yükledi." dedi.

Sanık Y.I. ise malzemeleri daha sonra bölgeye gidecek ekiplere vermek için aldığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, Y.I. hakkındaki yurt dışı yasağının devamına, diğer sanıkların ifadesinin alınmasına karar vererek duruşmayı 31 Mayıs'a erteledi.

Olay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Gaziantep'te görevlendirilen Y.I'nın, bazı yardım malzemelerini beraberinde getirerek ikametine koyduğu iddiası üzerine, 4. sınıf emniyet müdürü hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

Gözaltına alınan Y.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ardından itiraz üzerine 6 Mart'ta tutuklanmış, 28 Eylül'de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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