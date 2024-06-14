Tekirdağ'da Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

Tekirdağ'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Polis ekipleri trafiği düzenlemek için önlem aldı. Hava sıcaklığının 27 derece olduğu kentte sağanak yağışın akşama kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Hayrabolu ilçesinde düzenlenecek olan 'buğday mitingi' öncesinde alanda bekleyen vatandaşlar da sağanağa hazırlıksız yakalandı ve çadırların altına sığındı.

14.06.2024 15:03
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Tekirdağ'da sağanak etkisini gösterdi.

Kentte öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla Hayrabolu ilçesinde düzenlenecek "buğday mitingi" öncesinde alanda bekleyen vatandaşlar da sağanağa hazırlıksız yakalandı.

Vatandaşlar, miting alanı çevresindeki işyerlerinin tenteleri ile alanda kurulan çadırların altına girerek sağanaktan korunmaya çalıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika

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