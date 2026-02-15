Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin "Sevda Şarkıları Konserleri" Malkara'da Final Yaptı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın "Sevda Şarkıları Konserleri" serisi, haftaya yayılan programının ardından Malkara'da düzenlenen final gecesiyle sona erdi.

Sevda Şarkıları Konserleri serisinin ilk etkinliği Saray'da, ikinci etkinliği ise Çerkezköy'de gerçekleştirilirken; final gecesi Malkara'da düzenlenen programla tamamlandı. Kent Orkestrası'nın sahne aldığı konserler, ilçelerde yoğun ilgiyle karşılandı.

Malkara Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde solistler Emine Özata ve Salih Demirci, sevda temalı eserleri özgün yorumlarıyla seslendirdi. Kent Orkestrası'nın güçlü sahne performansı ve zengin repertuvarı izleyicilerden büyük beğeni topladı. Zaman zaman şarkılara eşlik eden vatandaşlar alkışlar ve danslarla geceye renk kattı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hafta boyunca belirli günlerde düzenlenen konserler, her yaştan sanatseveri bir araya getirirken, kültürel etkinliklerin kent genelinde yaygınlaşmasına da katkı sağlamaya devam ediyor.