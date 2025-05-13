Tekirdağ\'da Taze Balık Avı Devam Ediyor

Tekirdağ'da küçük tekneleriyle Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, avlanmayı sürdürerek tezgahları taze balıkla dolduruyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük tekneli balıkçıların Marmara'ya ağ atmaya devam ettiğini söyledi.

Tezgahların hiçbir zaman boş kalmadığını vurgulayan Pehlivanoğlu, "Küçük tekne balıkçıları nasiplerini aramaya devam ediyor. Bu aralar istavrit, barbunya ve sardalya çıkıyor. Balıkçılar kıyıya daha çok istavrit ve barbunya ile dönüyor. Sardalya da kendini göstermeye başladı, ağlara takılıyor. Arkadaşlarımız taze balık için faaliyetlerini sürdürüyor." dedi.

Balıkçı Hasan Erol da tezgahlarda her zaman taze balık bulunduğunu dile getirdi.

Balıkçıların kıyıya boş dönmediğini belirten Erol, "Vatandaşlar 15 Nisan'da başlayan yasaktan sonra balık avlanmayacak zannediyor. 12 metrenin altındaki tekneler avcılığa devam ediyor. Avlanma sürdüğü için her gün taze balıklar tezgahları süslüyor. Avlanma devam ettikçe çeşit de oluyor. İstavrit, barbunya, sardalyanın yanında, çupra, levrek ve somon da bulunuyor." diye konuştu.