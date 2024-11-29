Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Mücadele İçin Narko TIR Tanıtımı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Mücadele İçin Narko TIR Tanıtımı

Tekirdağ\'da Uyuşturucu ile Mücadele İçin Narko TIR Tanıtımı

Tekirdağ'da Narko TIR ile uyuşturucu kullanımını engellemek için yapılan bilgilendirme etkinliğinde 20 bin kişi uyuşturucunun zararları hakkında bilgi aldı. Narkotik Şube Müdürlüğü, vatandaşlara korunma yöntemleri ve bağımlılıkla mücadele stratejileri hakkında eğitim verdi.

29.11.2024 14:18  Güncelleme: 14:22
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TEKİRDAĞ'da uyuşturucu kullanımını engellemek için İstanbul'dan getirilen 'Narko TIR' ile aralarında öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 20 bin kişi bilgilendirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden getirdiği Narko TIR' Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde vatandaşların ziyaretine açıldı. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 20 bin kişiye Narko TIR'da uyuşturucuyla yapılan mücadele anlatıldı, bağımlılıkla ilgili bilgilendirilmede bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Özdoğan, pazartesi gününden bu yana Narko TIR ile vatandaşları bilgilendirdiklerini söyledi. Namık Kemal Üniversitesi öğrencilerini de bilgilendirdiklerini belirten Özdoğan, "Vatandaşlarımıza uyuşturucu maddelerin zararlarını, alışkanlıkların neler getirdiği ve korunma yöntemleri hakkında bilgiler aktardık. Bunun yanında 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'NARVAS' yazılımı ile ilgili vatandaşlarımıza bilgiler verdik. Bugün bilgilendirmemizin son günü. Önümüzdeki dönemlerde TIR'a yeniden ilimize getirerek, uyuşturucu maddenin zararları hakkındaki farkındalığı artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Narkotik, Tekirdağ, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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