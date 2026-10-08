Tekirdağ Hayrabolu'da 68 yaşındaki kişinin yol kenarında öldüğü belirlendi

Tekirdağ Hayrabolu'da 68 yaşındaki kişinin yol kenarında öldüğü belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Hayrabolu'da Ataköy Mahallesi girişinde yol kenarında hareketsiz yatan 68 yaşındaki kişi, sağlık ekiplerinin kontrolünde ölü bulundu. Cenazesi kesin ölüm nedeni için Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, 68 yaşındaki kişi yol kenarında ölü bulundu.
Ataköy Mahallesi girişinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, A.B'nin (68) hayatını kaybettiği belirlendi.
A.B'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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