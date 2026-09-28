Tekirdağ Kumbağ'da denizde yüzen karaca tekneden cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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Tekirdağ Kumbağ'da denizde yüzen karaca tekneden cep telefonuyla görüntülendi

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Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde tekneyle denize açılan vatandaşlar, bir süre sonra suda ilerleyen bir karacayı fark etti. Karacayı cep telefonuyla kayda alan vatandaşlar, hayvanın bir süre denizde yüzmesini izledi.

Tekirdağ'da tekneyle denize açılan vatandaşlar, denize giren karacayı cep telefonuyla görüntüledi.

Kumbağ Mahallesi'nde tekneyle denize açılan vatandaşlar, bir süre sonra suda ilerleyen karacayı fark etti.

Karacayı cep telefonuyla kayda alan vatandaşlar, hayvanın bir süre yüzmesini izledi.

Görüntülerde, karacanın denizde yüzdüğü anlar yer aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ Kumbağ'da denizde yüzen karaca tekneden cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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