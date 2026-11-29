Tekirdağ Şarköy'de fırtına nedeniyle kapanan Gaziköy-Uçmakdere yolu yeniden açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde fırtına nedeniyle denizden gelen dalgaların sürüklediği taş ve kum birikintileri nedeniyle Gaziköy-Uçmakdere yolunda ulaşım aksadı. Belediye ekiplerinin greyderle temizlik yaptığı yol yeniden trafiğe açıldı.
Tekirdağ'da etkili olan fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan Gaziköy-Uçmakdere yolu, belediye ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Şarköy ilçesinde Gaziköy-Uçmakdere yolunda denizden gelen dalgaların sürüklediği taş ve kum birikintileri nedeniyle ulaşım aksadı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, greyderle yolda temizlik çalışması yaptı.
Taş ve kum birikintilerinin temizlenmesinin ardından güzergahta ulaşım normale döndü.
Kaynak: AA
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