Tekirdağ Şehir Hastanesinde kurulan stantta anne adaylarına normal doğum anlatıldı

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde, 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında anne adaylarını normal doğumun önemi konusunda bilgilendirmek amacıyla farkındalık standı kuruldu.

Hastanede kurulan stantta anne adaylarına normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından önemi hakkında bilgi verildi, merak ettikleri sorular sağlık çalışanları tarafından yanıtlandı.

Etkinlik kapsamında anne adaylarına doğum süreci ve doğuma ilişkin doğru ve güvenilir bilgiler aktarılırken, sağlıklı ve bilinçli bir doğum sürecine yönelik farkındalığın artırılması amaçlandı.

Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da standı ziyaret ederek sağlık çalışanlarından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tabakoğlu, sağlık çalışanlarıyla sohbet ederek anne ve bebek sağlığına yönelik yürütülen farkındalık çalışmalarını inceledi.