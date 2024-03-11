Tekirdağ Valisi Recep Soytürk\'ten Ramazan Mesajı

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında 11 ayın sultanı olan bir ramazan ayına daha kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Ramazanın, tutulan oruç, verilen fitre ve zekatıyla ibadetlerle dolu bir ay olduğunu hatırlatan Soytürk, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Ramazan ayı, gönüllerin birleştiği, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, cömertliğin ve yardımseverliğin zirveye ulaştığı aydır. Bu mübarek ayda bizlere düşen görev yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en güzel şekilde yaşayıp yaşatmaktır. Vatandaşlarımızın ramazan-ı şerif'ini en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bu mübarek ayın İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, sağlık, kardeşlik ve huzura vesile olsun."