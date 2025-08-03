Tekno Macera Tırı Nevşehir'de - Son Dakika
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Tekno Macera Tırı Nevşehir'de

Tekno Macera Tırı Nevşehir\'de
03.08.2025 10:00
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ASELSAN'ın 50. Yıl Çocuk Şenliği, Tekno Macera Tırı ile bilim ve teknolojiyi çocuklarla buluşturuyor.

ASELSAN'ın 50. Yıl Çocuk Şenliği kapsamında tasarlanan Tekno Macera Tırı, yeni durağı Nevşehir'de çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında başlayan ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, 10 Ağustos'a kadar sürecek ve çocukları bilimin eğlenceli dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

Kasım ayına kadar Türkiye'nin farklı şehirlerinde çocuklarla buluşacak olan Tekno Macera Tırı, ASELSAN'ın yenilikçi vizyonunu yansıtan interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir program sunuyor.

Avanos Amfi Tiyatro önünde konumlanan tır, teknoloji ve bilimi Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştırmayı hedefliyor.

Şenlik kapsamında ziyaretçiler, yapay zeka desteğiyle hazırlanan Mucitler Müzesi'nde tarihe yön veren mucitlerle tanışma fırsatı buluyor. Çocuklar, bu mucitlerden ilhamla geliştirilen ASELSAN ürünlerini keşfederken, "Bir Doğa Yolculuğu" kitabının artırılmış gerçeklikle hayat bulmasına da tanıklık ediyor. Bilim ve teknoloji meraklıları, çeşitli bilim gösterileri ve eğitici atölyelere katılarak hem eğleniyor hem öğreniyor.

Tekno Macera Tırı, Şanlıurfa, Samsun, Van ve dördüncü durağı olan Nevşehir'in ardından 16–24 Ağustos'ta Erzurum'da, 30 Ağustos–7 Eylül'de Çanakkale'de, 13-21 Eylül'de Gaziantep'te, 4–12 Ekim'de Malatya'da, 18-26 Ekim'de Mardin'de ve 1-9 Kasım'da Antalya'da çocuklarla buluşacak.

2019 yılından bu yana dijital platformlar, festivaller ve deneyim alanları aracılığıyla 65 binden fazla çocuğa ulaşan Tekno Macera, ASELSAN'ın 50. yılına özel olarak yeniden tasarlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği bugüne kadar Şanlıurfa, Samsun ve Van'da binlerce çocuğu ağırladı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Nevşehir, Türkiye, Aselsan, Eğitim, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekno Macera Tırı Nevşehir'de - Son Dakika

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