Geçen yıl 1 milyon yarışmacının katıldığı dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e, bu yıl 1 milyon 630 bin yarışmacı başvurdu.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST'te, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda söyleşiler ve etkinlikler gibi birçok faaliyet gerçekleştiriliyor. Etkinlik, toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.
Bu yıl Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2024'ün teknoloji yarışmalarına, 1 milyon 630 bin yarışmacı ve 788 bin 161 takım başvurdu. Geçen yıl TEKNOFEST'te 1 milyon yarışmacı ve 337 bin 744 takım yarışmıştı.
TEKNOFEST'e; 2018'de 20 bin yarışmacı ve 4 bin 333 takım, 2019'da 50 bin yarışmacı ve 17 bin 373 takım, 2020'de 100 bin yarışmacı ve 20 bin 197 takım, 2021'de 200 bin yarışmacı ve 44 bin 912 takım, 2022'de ise 600 bin yarışmacı ve 154 bin 34 takım katılmıştı.
"TEKNOFEST 2024 kendi rekorlarını kırmaya geliyor"
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "Yine, yeni, yeniden rekor kırdık. 1 milyon 630 bin yarışmacı başvurusu, 788 bin 161 takım başvurusu. Ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınları için Milli Teknoloji Hamlesi'nin dev dip dalgası TEKNOFEST 2024 kendi rekorlarını kırmaya geliyor." ifadesini kullandı.
TEKNOFEST, bu yıl 46 ana kategori ve 117 alt kategoride teknoloji yarışmalarına ev sahip sahipliği yapacak.
Son Dakika › Güncel › TEKNOFEST 2024'e 1 Milyon 630 Bin Yarışmacı Başvurdu - Son Dakika
Muğla'nın Milas ilçesinde bir alışveriş merkezinde çıkan kavgada, beyzbol sopasıyla vücuduna darbe alan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Kavga, aralarında husumet bulunan M.K. ve Ümit Özlü isimli kişiler arasında sözlü tartışmanın ardından çıktı. Saldırıya uğrayan Ümit Özlü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi M.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 14 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'da Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ilçelerini ziyaretinin ardından Marmaris'te iftar programına katıldı. Akşener, vatandaşlarla ve partililerle bir araya geldi.
Malatya'da meydana gelen kazada ciple çarpışan otomobil, savrularak kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yayayı istinat duvarı ile arasına sıkıştırdı ve şahsın bacağı koptu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen iki can salındaki 32 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edilen botla düzensiz göçmenleri kurtardı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, villalarını gizlediği iddialarına yanıt vererek, mal varlığının açık olduğunu ve şirket faaliyetlerinin de beyan edildiğini belirtti. İmamoğlu, İstanbul'da yapılan yatırımlar ve bütçe yönetimi hakkında da açıklamalarda bulundu.
AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz'ın içinde bulunduğu araç, Ardahan-Kars kara yolunda domuz sürüsüne çarparak yol dışına çıktı. Kazada Yılmaz ve sürücü Cavit Taşçı yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yılmaz'ın, Bakan Mehmet Özhaseki'yi karşılamak için Kars'a gittikleri belirtildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da polis memuruna mukavemette bulunan sürücünün tutuklandığını, olaya karıştığı tespit edilen 3 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi. Sürücü, abartılı egzozla çevreyi rahatsız eden bir araçla ilgili işlem yapıldığı sırada kaçmış, ancak güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı. Olay yerine gelen takviye ekip tarafından müdahale edilen sürücü ve arkadaşları gözaltına alınmıştır. Sürücü tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.
Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, canlı yayında depremzedelerle ilgili röportajı izlerken duygusal anlar yaşadı. Kurum, depremzedelerin yaşadığı zorlukları anlamaya çalıştığını ve onlara destek olmak için çalışacağını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?