TEKNOFEST 2024 Kahramanmaraş'ta Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TEKNOFEST 2024 Kahramanmaraş'ta Hazır

TEKNOFEST 2024 Kahramanmaraş\'ta Hazır

Kahramanmaraş, TEKNOFEST 2024 kapsamında insansız hava aracı yarışmalarına ev sahipliği yapacak.

15.09.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKNOFEST 2024 Adana kapsamında gerçekleştirecek "Uluslararası ve liseler arası insansız hava aracı yarışmaları"nın yapılacağı Kahramanmaraş'ta hazırlıklar tamamlandı.

Türkoğlu ilçesinde 19-23 Eylül'de yarışların düzenleneceği TCDD Lojistik Merkezi'nde çalışmalar sona erdi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, TEKNOFEST 2024 Adana kapsamında uluslararası ve liselerarası insansız hava aracı yarışlarına ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

TEKNOFEST'i kentte gerçekleştirmek için talepte bulunduklarını ancak insansız hava araçlarıyla ilgili kısmın Kahramanmaraş'a verildiğini dile getiren Ünlüer, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllarda TEKNOFEST organizasyonunun tamamına talibiz ve tamamını karşılayacak durumdayız. Arkadaşlarımız çalışmalarını yürüttü ve sahamız hazır. Türkoğlu'ndaki TCDD'ye ait arazimiz bu organizasyon için çok uygundu ve bu sahayı etkinlikler için tahsis ettik. Etkinliğe katılan arkadaşlarımız çok rahat bir şekilde uçuşlarını yapabilecek. Kahramanmaraş olarak biz burada üzerimize düşeni yaptık. Buraya gelen gençlerimizin de hem milli duyguları gelişmiş olacak hem milli sanayi ve ekonomimize katma değer üretmiş olacaklar hem de yeni teknolojilerin gelişmesine katkıda bulunacaklar. Bunu sadece İHA olarak düşünmemek gerekiyor. Gençlerimiz tüm alanlarda yenilikler üretiyor ve gençlerimiz kendi aralarında tatlı bir rekabet oluşturuyorlar. Bu gençlerimizi izleyecek çocuklarımızda da ayrı bir heyecan oluşuyor ve bu tür projelerde yer almak için gayret gösteriyorlar."

Kahramanmaraş savunma sanayisinde de adını duyuracak

Vali Ünlüer, tekstil, kuyumculuk ve çelik mutfak eşyası gibi birçok sektörde uluslararası başarıyı yakalayan Kahramanmaraş'ın savunma sanayisinde adından söz ettiren bir şehir olacağına inandığını vurguladı.

Kentte ciddi anlamda bir dönüşüm başladığını dile getiren Ünlüer, "Şu anda Kahramanmaraş bir dönüşüm içerisinde ve daha katma değeri yüksek daha teknolojiye dayalı bir sektöre geçiş yapıyor. Bununla alakalı ilimizde şirketler kuruldu, yeni çalışmalar var. Airbus ile İstiklal Üniversitesi ortak bir meslek yüksekokulu kurdu ve bu dönemde yeni öğrenciler alındı. Bu adımlar Kahramanmaraş'ın gelecekte yeni bir teknoloji merkezi olacağını gösteriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Mükerrem Ünlüer, Yerel Haberler, Etkinlikler, Teknofest, Teknoloji, Güncel, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNOFEST 2024 Kahramanmaraş'ta Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 01:42:35. #1.11#
SON DAKİKA: TEKNOFEST 2024 Kahramanmaraş'ta Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement