Tel Abyad\'da Okul Yenilendi

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Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/ YPG'den temizlenen Tel Abyad ilçesinde yerel meclis ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarıyla onarılan okul, eğitime hazır hale getirildi.

Barış Pınarı Harekatı ile 2019'da PKK/YPG'li teröristlerden temizlenen Tel Abyad'a bağlı Hamam Türkmen beldesindeki okulun açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tel Abyad Yerel Meclisi ve yerel sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah, AA muhabirine, harekatın başlangıcından bu yana yapılan bakım ve onarım çalışmalarıyla eğitime hazır hale getirilen okul sayısının 75'e ulaştığını söyledi.

Abdullah, Tel Abyad'ın kırsal kesiminde halihazırda 5 okulda bakım, onarım çalışmalarının sürdüğünü ve bu çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Suriye Yardım Derneği Başkanı Ahmed Cafi de Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde son 1 yılda 6 okulun restore edildiğini ve buralarda eğitim öğretime başlandığını belirtti.

Cafi, eğitimin yanı sıra su şebekesi, kanalizasyon çalışmaları ve temizlik çalışması yürüttüklerini kaydetti.

"Okulum yenilendiği için çok mutluyum"

6'ncı sınıf öğrencisi Zekeriyye Türkmani de okulda onarım çalışması öncesi büyük zorluk yaşadıklarını dile getirdi.

Türkmani, "Şu an sınıflar, pencereler, ışıklar, yazı tahtaları ve her şey yenilendi. Okulum yenilendiği için çok mutluyum." dedi.