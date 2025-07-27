Tel Aviv'de Esir Kurtarma Gösterisi

İsrail'de binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin kurtarılması ve savaşın sona ermesi talebiyle Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

Katar'ın başkenti Doha'daki ateşkes müzakerelerini yürüten İsrail heyetinin "istişare amaçlı" geri çağrılmasının ardından İsrailli esirlerin aileleri yeniden sokağa indi.

İsrailliler, Gazze'deki savaşın sonlanması ve esirlerin geri getirilmesi talebiyle Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğine doğru yürüdü.

Göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ı, Hamas'la esir takası anlaşması yapması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya baskı yapmaya çağırdı.

Bir esir yakını gösteri sırasında basına yaptığı açıklamada, "Esirler kurtarılmazsa bu sadece devlet için değil, değerlerini unutmuş bir toplum için de tam bir yenilgi olacak." ifadelerini kullandı.

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

İsrail müzakere heyetinin, Hamas'ın taslağa yanıtını değerlendirmek üzere geri çağırıldığı ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Hamas, Witkoff'un Hamas'a yönelik "olumsuz açıklamalarından" şaşkınlık duyduklarını belirterek "kalıcı bir ateşkese varılması ve engellerin aşılmasına katkıda bulunacak şekilde" müzakerelere katılım ve bu sürecin tamamlanması konusunda kararlı ve istekli olduklarını vurgulamıştı.