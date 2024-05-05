Tel Aviv'de esir protestosu - Son Dakika
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Tel Aviv'de esir protestosu

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İsrail-Hamas ateşkes görüşmeleri Mısır'da devam ederken, Tel Aviv'de binlerce kişi esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye yönelik saldırıların son bulması talebiyle sokaklara çıktı. İsrailli göstericiler, Başbakan Netanyahu'yu Hamas ile ateşkese varmaya ve esirlerin evlerine dönmesine yönelik adımlar atmaya çağırdı. Hamas ise İsrail'in saldırılarına son verilmediği sürece anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirtti.

05.05.2024 14:28  Güncelleme: 14:30
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- Tel Aviv'de esir protestosu

TEL AVİV - İsrail-Hamas ateşkes görüşmeleri Mısır'da devam ederken, Tel Aviv'de aralarında esirlerin yakınlarının da bulunduğu binlerce kişi bir kez daha sokaklara döküldü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması ve esirlerin serbest bırakılması müzakereleri Mısır'da devam ederken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de aralarında esirlerin yakınlarının da bulunduğu binlerce kişi bir kez daha sokaklara döküldü. İsrailli göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas ile ateşkese varması ve esirlerin evlerine dönmesi için her şeyin yapılması çağrısında bulundu. Tel Aviv sokaklarına akın eden göstericiler "Savaş kutsal değildir, hayat kutsaldır" sloganları atarken, Netanyahu'yu Gazze'deki çatışmayı uzatmayı amaçlamakla suçladı. Eyleme katılan Natalie Eldor, bir anlaşmaya varılması için eylemlere katıldığını ifade ederek, "Ölü ya da diri tüm rehineleri geri getirmeliyiz. Bu hükümeti değiştirmeliyiz. Buna bir son vermeliyiz" dedi.

Hamas'tan açıklama

Ateşkes müzakereleri Mısır'da devam ederken ismi açıklanmayan bir Hamas yetkilisi dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "İsrail, saldırıları sürdürmekte ısrar ederek anlaşmaya varılmasını engelliyor. Siyonist varlık esirlerini kurtarmak için bir anlaşma peşinde ama bunu saldırının sona ermesiyle ilişkilendirmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Hamas yetkilisi, Hamas'ın "Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını açıkça içermeyen bir anlaşmayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini" vurgulamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşmanın önündeki en büyük engel olduğunu söyleyen Hamas yetkilisi, "Elimizdeki bilgiler Netanyahu'nun kişisel nedenlerle bir anlaşmaya varılmasını engellediğini doğruluyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tel Aviv'de esir protestosu - Son Dakika

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