Tel Aviv'de Esir Takası İçin Gösteri - Son Dakika
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Tel Aviv'de Esir Takası İçin Gösteri

02.08.2025 13:57
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İsrailliler, Tel Aviv'de hükümetten Gazze'de acil esir takası talep etti. Gösteride esir yakınları yer aldı.

İsrailliler, başkent Tel Aviv'de "Esirler Meydanı" adını verdikleri meydanda toplanarak hükümetten Gazze'de acil esir takası anlaşması yapılması talebiyle gösteri düzenledi.

Gazze'de tutulan İsrailli esir Matan Zangauker'in annesi Einav Zangauker, sabah saatlerinde X hesabından yaptığı paylaşımla, bu cumartesi erken gösteri çağrısında bulundu.

Her hafta cumartesi akşam saatlerinde ülkenin çeşitli bölgelerinde toplanan İsrailliler, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad Hareketi'nin Gazze'deki İsrailli esirler Rom Braslavski ve Evyatar David'in videolarını yayınlamasının ardından bu hafta gösterilere erken başladı.

İsrail basınına göre, Tel Aviv'deki "Esirler Meydanı"nda toplanan esir yakınları, tüm esirlerin serbest kalacağı kapsamlı bir anlaşma çağrısı yaptı.

Tüm esirlerin dönmesi karşılığında Gazze'ye saldırıları sonlandırmaya ilişkin bir anlaşmayı İsrail'in kabul etmediğine işaret eden Tsengauker, "İsrail hükümeti imzalanabilecek kapsamlı bir anlaşmayı hiçbir zaman kabul etmedi." dedi.

Esirlerden Matan Angrest'in annesi Anat Angres, İsrail Başbakanlık Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch'e videolarda İsrailli esirlerin "bir deri bir kemik" kaldığını söylediğinde "Bu Hamas propagandası." diye yanıt aldığını belirterek tepki gösterdi.

Esir yakınları, İsrail'in mevcut hükümetin aşırı sağcı bakanları Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in politikalarına mahkum edildiğini belirtti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da Tel Aviv'de İsrailli esir yakınlarının gösterisine katıldı.

Esir yakınları Witkoff'tan müzakerelerin devam etmesi ve bir anlaşmaya varılması talebinde bulunurken ABD temsilcisi, tüm İsrailli esirlerin serbest kalması için çalıştıklarını dile getirdi.

Witkoff, İsrailliler gibi Gazze'deki Filistinlilerin de bölgenin yeniden imarı için esirlerin serbest bırakılmasını istediğini iddia etti.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de esir tutulan İsrailli Evyatar David'in videosunu, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de aç bıraktığı Filistinlilerin görüntüleriyle paylaşarak, "Onlar da bizim yediklerimizi yiyorlar, işgalci İsrail hükümeti onları aç bırakmayı seçti." açıklamasında bulunmuştu.

Perşembe günü de İslami Cihad Hareketi, İsrailli esirlerden Rom Braslavski'nin görüntülerini yayınlamıştı.

Ateşkes müzakereleri

İsrail, birkaç gün önce, başta Gazze'den çekilme, savaşı sonlandırma ve esirlerin serbest bırakılması gibi temel başlıklarda taviz vermemesi nedeniyle Katar'da Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerden çekilmişti.

Gazze'de ateşkes müzakereleri İsrail'in tutumu nedeniyle çıkmaza sürüklenmişti.

Hamas, kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına açık olduğunu beyan etmesine rağmen İsrail'in, kendi şartlarının geçerli olduğu geçici bir ateşkes dışında bir teklifi kabul etmediğini kaydetmişti.

Buna karşın İsrail, ateşkes teklifini Hamas'ın kabul etmediğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tel Aviv'de Esir Takası İçin Gösteri - Son Dakika

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