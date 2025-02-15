Tel Aviv'de Esir Takası Sevinci

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Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan esirlerin yakınları ve diğer İsrailliler, esir takasının altıncı turunu Tel Aviv'de kurulan dev ekranlardan takip etti.

Sabah saatlerinde Tel Aviv'de "Rehineler Meydanı" olarak isimlendirdikleri alanda toplanan yüzlerce İsrailli, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde gerçekleşecek esir takasını bekledi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarının İsrailli esirleri Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmesini meydanda kurulan dev ekranlardan takip eden kalabalık, sevinç gösterilerinde bulundu.

Esir yakınları, 17 Şubat'ta Tel Aviv'de toplanacak

Öte yandan İsrailli esirlerin yakınları, esirlerin Gazze'ye götürülmesinin 500. gününde Tel Aviv'de toplanacaklarını duyurdu.

İsrailli esirlerin aileleri, yaptıkları açıklamada, 17 Şubat günü sembolik bir adım atarak esirlerin acılarına ortak olmak için 11.40 ile 20.00 saatleri arasında 500 dakika hiçbir şey yemeyeceklerini belirtti.

Anlaşmanın devam etmesi için derhal harekete geçmeleri gerektiğini söyleyen aileler, 17 Şubat'ta Tel Aviv'de toplanma kararı aldıklarını aktardı.

Aileler, hala Gazze Şeridi'nde bulunan 73 esirin bir an önce evlerine dönmesi gerektiğini ifade etti.

İsrailli esirler hastaneye getirildi

Bu arada, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan esirler İsrail'e ulaştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, esirlerin fiziksel durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

İsrailli esirler, yakınlarıyla buluştuktan sonra detaylı sağlık kontrollerinin yapılması için ülkenin merkezindeki hastanelere götürüldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının altıncı turunda, Gazze'deki 3 İsrailli erkek esir ve İsrail hapishanelerindeki 369 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.