Telif Hakları Sempozyumu İstanbul'da - Son Dakika
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Telif Hakları Sempozyumu İstanbul'da

4. Telif Hakları Sempozyumu, 29-30 Kasım'da İstanbul'da sinema endüstrisinde telif haklarını tartışacak.

25.11.2024 13:20
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Kültür sanat sektöründeki telif hakları problemlerini masaya yatıran "4. Telif Hakları Sempozyumu", 29-30 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Doğuş Üniversitesi ve Telif Hakları Derneği iş birliğiyle düzenlenecek sempozyumda, bu yıl "sinema endüstrisinde telif hakları" konusu masaya yatırılacak.

Sempozyumun beş oturumunda, 27 akademisyen ve uzman tarafından 14 tebliğ sunulacak. Altı sektör temsilcisinin yer alacağı "Sinema Endüstrisinde Güncel Sorunlar" konulu panelin de düzenleneceği sempozyum, Doğuş Üniversitesinin Çengelköy Yerleşkesi'nde yapılacak.

Türk sinemasında telif haklarının serencamı, kronikleşmiş problemler ve yapay zekanın gelişmesiyle sektörün karşı karşıya kaldığı güncel sorunların örnek davalarla ele alınacağı sempozyumun açılış töreni 29 Kasım'da yapılacak.

Açılışta Telif Hakları Derneği Genel Başkanı Cafer Vayni, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş ve Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik konuşmacı olacak.

Sempozyumda 14 ayrı başlıkta sunulacak tebliğler, daha sonra sempozyum kitabında ilgilileriyle buluşacak.

İlk gün oturumlarına katılacak avukat Hanife Güven, usta oyuncu Kemal Sunal'ın ailesi tarafından, 1970 ve 1980'li yıllarda sanatçının rol aldığı filmlerin, sinema gösterimi dışında yayınlanmasına ilişkin açılan telif hakkı davasının detaylarını anlatacak.

İskoç yazar Richard Gadd'ın hayatından ilham alan 2024 tarihli Netflix dizisi "Baby Reindeer"e karşı açılan dava da avukat İsmail Murat Kaban tarafından incelenecek.

Sempozyumun ikinci gününde de yapay zeka tarafından üretilen senaryolar, müzik eserleri, ses klonlama gibi sinema dünyasını ilgilendiren güncel sorunlar konuşulacak. Sempozyum, Prof. Dr. Aytekin Can, Prof. Dr. Sedat Şimşek, Nil Gürpınar, Mehmet Güleryüz, Metin Güngör ve Mehmet Tokat'ın konuşmacı olacağı "Sinema Dünyasında Güncel Sorunlar" başlıklı panel ile sona erecek.

Katılımın ücretsiz olduğu sempozyum hakkında detaylı bilgiye "telifhaklarisempozyumu.org" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Telif Hakları Sempozyumu İstanbul'da - Son Dakika

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