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TEM Otoyolu Ankara yönü ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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TEM Otoyolu Ankara yönü ulaşıma kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Körfez Kavşakları arasında tır damperinin değişken mesaj işaretine çarpması sonucu Ankara yönünde geçici olarak ulaşımın kapatıldığı belirtildi. Trafik, Hereke Batı Kavşağı'ndan Devlet Yolu'na yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu Ankara yönü ulaşıma kapatıldı
27.12.2023 - 18:29,
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Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke- Körfez Kavşakları arasında, tır damperinin değişken mesaj işaretine çarpması nedeniyle, Ankara yönünde geçici olarak ulaşıma kapatıldığı, trafiğin Hereke Batı Kavşağı'ndan Devlet Yolu'na yönlendirildiği bildirildi.

KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, "TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Körfez Kavşakları arasında, tır damperinin açılarak, değişken mesaj işaretine çarpması nedeniyle, Ankara yönünde geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Trafik, Hereke Batı Kavşağı'ndan Devlet Yolu'na yönlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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