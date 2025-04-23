Temsili Başkan Çocuk Oldu

Yeşilay Düzce Şube Başkanı İsmail Korkmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 4. sınıf öğrencisi Elif Nehir Sağlam'a devretti.

Yeşilay Düzce şubesinden yapılan açıklamaya göre, Temsili başkan Sağlam, makamda konuşma yaptı.

Katılımcılara ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Sağlam, "Biz her alanda faaliyetler yürütüyoruz, bizim her yıl gerçekleştirdiğimiz dört büyük projemiz bulunmakta. Bunlar, Yetişkin Eğitimi, Akran Eğitimi, Yeşilay Elçileri ve Benim Kulübüm Yeşilay." ifadelerini kullandı.

Sağlam, farkındalık çalışmaları yaptıklarını da belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Genelinde her yıl okullar arası ödüllü 'Sağlıklı Nesil sağlıklı Gelecek' yarışması, bisiklet turları, sağlık yürüyüşleri, stant etkinlikleri ve sayamadığımız daha birçok çalışmalarımız bulunuyor."