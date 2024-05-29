Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sendika temsilcileriyle bir araya geldi

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) Genel Sekreteri Çetin Çalışkan, Eskişehir Şube Başkanı Coşkun Sakcı ve DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Zeynep Kaya ile bir araya geldi.

Başkan Ataç'ın sendika temsilcileri ile temasları sürüyor. Ataç son olarak Genel-İş Genel Sekreteri Çetin Çalışkan, Eskişehir Şube Başkanı Coşkun Sakcı ile yönetimi ve DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Zeynep Kaya'yı makamında ağırladı.

Konuklar ziyarette Başkan Ataç'a yeni görev süresi için başarı dileklerini iletirken, teşekkür plaketi de takdim etti. Ataç da ziyaretten dolayı memnuniyetini belirterek, misafirlerine teşekkür etti.