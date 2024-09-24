Tepebaşı Belediyesi Berlin'de Sürdürülebilirlik Projesini Tanıttı

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin, Almanya'dan Treptow-Köpenick Belediyesi ile birlikte kazandığı "Kentsel Sürdürülebilirlik ve Çevre Koruma" konulu proje yarışması kapsamında düzenlenen üçüncü teknik toplantı, Berlin'de gerçekleşti. Toplantıda Tepebaşı Belediyesi'nin örnek projeleri de anlatıldı.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) tarafından Almanya ve Türkiye arasında yerel yönetim iş birliğini ve karşılıklı iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen, "Kentsel Sürdürülebilirlik ve Çevre Koruma" konulu proje yarışmasını kazanan Tepebaşı Belediyesi ve Treptow-Köpenick Belediyesi, projenin üçüncü teknik toplantısını Berlin'de gerçekleştirdi.

"Sürdürülebilir kalkınma için çalışmalarımız devam edecek"

'Etkin ve Sürdürülebilir Topluluklar İçin Ortaklıklar Projesi' çerçevesinde düzenlenen toplantı, Treptow-Köpenick Belediyesi Başkanı Oliver Ilgel ve Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu'nun açılış konuşmalarıyla başladı. Yalnızoğlu, Tepebaşı Belediyesi olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını vurgulayarak, "Almanya ve Türkiye arasında yerel yönetimler düzeyinde kurulan bu anlamlı iş birliği sayesinde, sürdürülebilir şehirler inşa etmek için önemli bir adım atıyoruz. Projeye emek veren herkese, özellikle Treptow-Köpenick Belediyesi'ne ve Almanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkürlerimi sunuyorum. Tepebaşı Belediyesi olarak, bu sorumluluğun bilincinde hareket ediyor ve her zaman sürdürülebilir kalkınma için çözümler üretmeye devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

Toplantıda, Tepebaşı Belediyesi'nin birinci nesil Türkiye'deki ilk ve tek akıllı şehir projesi olan Remourban'ın uygulama alanı olan Melih Savaş Yaşam Köyü, Engelli Montaj Atölyesi, İki Elin Sesi Senfoni Orkestrası, Küreseliz projesi, Yeryüzü Ekoloji Okulu, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği projelerini anlatan video gösterimleri yapıldı. Ardından Tepebaşı Belediyesi'nin sürdürülebilirlik odaklı uygulamaları anlatıldı.

'Sürdürülebilirlik sadece zenginler için mi? Uluslararası ortaklık projelerinin temsilcileriyle tartışmalar' konulu panele katılan Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ayça Köprübaşı, uygulanan çalışmalar hakkında bilgi verirken koordinatör Başak Demiray da Tepebaşı'nın sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda hayata geçirdiği örnek projeleri aktardı.

Etkin ve Sürdürülebilir Topluluklar için Ortaklıklar, kardeş şehirler ve belediyeler arasında var olan ve gelecekteki iş birliklerini güçlendirmeyi, sivil toplum düzeyinde Türk-Alman girişimlerinin görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Ayrıca bu iş birliklerinin somut projeler temelinde iyileştirilmesi amaçlanıyor. Projenin son toplantısı Ekim ayında Tepebaşı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.