Tepebaşı Belediyesi'nden Üreticilere "Meyve Bahçesi Tesisi ve Budama Eğitimi"

27.02.2026 14:35  Güncelleme: 15:37
Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelindeki üreticilere yönelik "Meyve Bahçesi Tesisi ve Budama Eğitimi" düzenledi. Belediye Başkan Ahmet Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak insanı merkeze alan, sürdürülebilir ve bilimsel temelli kırsal kalkınma çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye, üreticimizin yanında olmaya, kırsalı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği "Meyve Bahçesi Tesisi ve Budama Eğitimi", 99 üreticinin katılımıyla Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen programda; meyve bahçesi tesisi, fidan seçimi, budama teknikleri, zeytinde budama, gençleştirme budaması, bitki besleme, sulama yöntemleri ile hastalık ve zararlılarla mücadele konuları kapsamlı biçimde ele alındı. Eğitimler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenleri tarafından verildi. Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yakup Özkan, Dr. Öğr. Üyesi Cenap Yılmaz ve Ziraat Yüksek Mühendisi Duygu Doğandor'un katkılarıyla gerçekleştirilen programda, üreticilere bilimsel ve uygulamaya dönük bilgiler aktarıldı.

"Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Kırsalda üretimi güçlendirmek, üreticimizin bilgiye erişimini artırmak ve daha verimli, sürdürülebilir bir tarım anlayışını yaygınlaştırmak bizim için büyük önem taşıyor. Ücretsiz olarak düzenlediğimiz bu eğitimlerle üreticilerimizin yalnızca bugününü değil, yarınını da planlamasına katkı sunuyoruz. Belediyecilik anlayışımız insan ve yaşam odaklıdır. Üreticimizin emeğini korumak, yaşam kalitesini yükseltmek ve kırsalda sosyal hayatı güçlendirmek de en az verimlilik kadar önceliğimizdir. BEBKA desteğiyle hayata geçirdiğimiz Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi ise tarımda bilimsel veriye dayalı üretimin en somut örneklerinden biridir. Tepebaşı ilçe kırsalının tamamında, 477 bin 769 dekar alanı kapsayacak şekilde 5 mahallede kurulan istasyonlar ile hizmet veren sistem, analiz edilen veriler ışığında, üreticilere daha planlı ve verimli üretim yapma fırsatı sunuyor. Tepebaşı Belediyesi olarak insanı merkeze alan, sürdürülebilir ve bilimsel temelli kırsal kalkınma çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye, üreticimizin yanında olmaya, kırsalı güçlendirmeye devam edeceğiz."

Katılımcılar eğitimlerden memnun

-Derya Basmacı: "Güzel, faydalı bir eğitim. Zaten mevcut bahçemize neler yapabiliriz öğrenmek için geldik. Benim için faydalı da oldu."

-Perihan Ar: "Çok memnun kaldım. Tarımı, bağ bahçe işlerini severim. Bu konuları dinlerken ne kadar sevdiğimi, dinlediğim şeyleri de anlayabildiğimi fark ettim. Doğru yerde olduğumu düşündüm. Bu imkan için Tepebaşı Belediyesi'ne çok teşekkür ederim."

-Mehmet Ermak: "Çok iyi oldu bilgilendirildik. Daha önceki eğitimlere de katılmıştım, çok faydasını gördüm. Köyde kendi bahçem var, 15-20 meyve ağacım var. Onların bakımları için budamaları için bu eğitim gayet güzel."

Kaynak: ANKA

